Türk futbolunun 17 Şubat 2021'de hayatını kaybeden efsane ismi Özcan Arkoç aynı zamanda Alman futbolu için de çok önemli bir isim.

Bayern Münih'in üst üste 10. kez şampiyonluğunu ilan ettiği Bundesliga geçmişten günümüze dek her dönemde Avrupa futbolunun en önemli liglerinden biri olmayı başarırken, Alman futboluna ilişkin pek de bilinmeyen tarihi bir nokta oldukça dikkat çekici görünüyor. Bundesliga tarihindeki önemli bir mihenk taşının altında bir Türk'ün adı yazıyor.

2 Ekim 1939'da Hayrabolu'da doğan ve Türkiye'de Vefa, Fenerbahçe, Beşiktaş formaları giydikten sonra kariyerini yurt dışında sürdürme kararı alan efsane kaleci Özcan Arkoç, 1967-1975 yılları arasında Almanya'nın köklü kulübü Hamburg'un kalesini korurken, 1967-1968 sezonunda hayata geçen oyuncu değişikliği kuralında ilk değişen isimdi.

Hamburg'da teknik direktörlük de yaptı

Hamburg formasıyla 207 maça çıkan Arkoç geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada söz konusu karşılaşmada oyun çıkmadan öne parmağından bir sakatlık yaşadığını ve dayanılmaz bir acı hissettiğini söylemişti. Bu sakatlık Özcan'ı Bundesliga tarihinin oyundan çıkan ilk oyuncusu yaparken, efsane isim futbolu bıraktıktan sonra da Almanya'da kaldı.

Futbolu bıraktıktan sonra Hamburg'un teknik direktörlüğünü de yapan Arkoç, Bundesliga'daki Türkiye doğumlu ilk teknik direktör olarak tarihe geçmişti. Bir dönem kısa bir süre Kocaelispor'da da çalışan Arkoç, yaşantısını Hamburg'da sürdürürken, burada "Bei Özcan adında bir dönerci açmış ve kendisini Türk kökenli bir Alman olarak nitelendirmişti.

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