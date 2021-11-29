Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu

Bundesliga'da geride kalan 13 hafta sonunda 14 puanla düşme hattının bir puan üzerinde yer alan Hertha Berlin, Türk teknik direktör Tayfun Korkut ile anlaşmaya vardı.

Pal Dardai yönetiminde oynadığı son dört maçtan da galibiyet çıkartamayan Hertha Berlin son olarak sahasında konuk ettiği Augsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Korkut yeni takımına sezon sonuna dek imza attı.

47 yaşındaki Korkut son olarak 2018-2019 sezonunda Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta çalışmıştı. 2017-2018 sezonunun ortasında devraldığı Stuttgart'ta çok iyi bir çıkışa imza atan Korkut, benzer başarıyı Berlin'de yakalamaya çalışacak.

Adı Süper Lig takımlarıyla da anılmıştı

Daha önce Bayer Leverkusen, Kaiserslautern ve Hannover 96 gibi köklü takımlarda çalışan Korkut'un adı Süper Lig takımlarından Göztepe ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Almanya dışında takım çalıştırmayan Korkut, futbolculuk yıllarında Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği formaları giymişti.

Real Sociedad ve Espanyol formalarıyla uzun süre La Liga'da da top koşturan Korkut, yeni takımını alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek.

Önemli bir ekonomik güce sahip olan Hertha Berlin'in kadrosunda Krzysztof Piatek, Lucas Tousart, Jordan Torunarigha ve Suat Serdar gibi çok sayıda önemli isim bulunuyor.

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