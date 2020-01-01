Bundesliga takımlarına 5 oyuncu değişikliği hakkı

Almanya 1. ve 2. futbol liglerindeki takımlara 2019-2020 sezonu sonuna kadar, karşılaşmalarda 3 yerine 5 oyuncu değişikliği yapma hakkı tanındı.

Kulüpler Birliği (DFL), video konferans yoluyla bugün olağanüstü üyeler toplantısı gerçekleştirdi.

DFL'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle askıya alınan ve 16 Mayıs Cumartesi gününden itibaren devam etmesi kararlaştırılan Almanya Birinci Futbol Ligi ( ) ve Almanya İkinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) bu sezon yapılacak kalan karşılaşmalara ilişkin düzenlemeler ele alındı.

Sezonu sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda her takıma 3 yerine 5 oyuncu değişikliği yapma hakkı verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, daha önce de Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) bu yöndeki bir öneriyi kabul ettiği anımsatıldı.

Daha fazla takım

Oyuncu değişikliği için devre arası da dahil karşılaşmalar sırasında toplam 3 imkanın verileceği ifade edildi.

Gelecekte yaşanabilecek gelişmeler sebebiyle maçların devam etmesinin mümkün olmaması ve sezonun erken durdurulması durumunda, iki hafta içinde liglerin sportif olarak nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir düzenlemenin geliştirilmesi kararı alındığı vurgulanırken, gerekli olması durumunda müsabakaların 30 Haziran'dan sonra da oynanabileceği belirtildi.

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Ayrıca, yasal durumlar, organizasyon veya güvenlik gerekçeleriyle müsabakaların başka bir statta da oynatılabileceğinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 16 Mart'ta askıya alınmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla 2 hafta önce düzenlediği toplantıda, liglerin mayıs ayı ortasından itibaren başlatılabileceği kararı alınmış, DFL de 26. haftanın 16,17 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacağını ilan etmişti.

Bu iki ligde sezonunun 27-28 Haziran'da tamamlanması planlanıyor.