Bundesliga mayıs ortasında geri dönüyor

Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında geri dönüşü açıklanan ilk lig Bundesliga oldu. Hükümet ligin mayıs ayının ortasından itibaren oynanmasına izin verdi.

'da futbol resmen geri dönüyor.

Angela Merkel yönetiminde toplanan Almanya hükümeti, maçların ne zaman başlayacağını görüştü ve 'da 2019-20 sezonunun kaldığı yerden devam etmesi için yeşil ışığı yaktı.

Haberin devamı aşağıda

Toplantıda Covid-19 önlemleri kapsamında askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin mayısın ikinci yarısında "seyircisiz" olarak yeniden başlatılması için izin çıktı.

Daha fazla takım

Liglerin kesin başlangıç tarihine DFL (Alman Futbol Ligi) yönetimi karar verecek. Organizasyonların 15 Mayıs'ta ya da 22 Mayıs'ta başlatılması bekleniyor.

Almanya'da takımlar, nisan ayının ortasından bu yana küçük gruplar hâlinde antrenmanlara başlamıştı. Pazartesi günü Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte toplam 1724 koronavirüs testi yapıldığı ve 10 kişide virüse rastlandığı, bu kişiler için de gerekli önlemlerin alındığı duyurulmuştu.