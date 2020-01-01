Bundesliga mayıs ortasında geri dönüyor
Almanya'da futbol resmen geri dönüyor.
Angela Merkel yönetiminde toplanan Almanya hükümeti, maçların ne zaman başlayacağını görüştü ve Bundesliga'da 2019-20 sezonunun kaldığı yerden devam etmesi için yeşil ışığı yaktı.
Toplantıda Covid-19 önlemleri kapsamında askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin mayısın ikinci yarısında "seyircisiz" olarak yeniden başlatılması için izin çıktı.
Liglerin kesin başlangıç tarihine DFL (Alman Futbol Ligi) yönetimi karar verecek. Organizasyonların 15 Mayıs'ta ya da 22 Mayıs'ta başlatılması bekleniyor.
Almanya'da takımlar, nisan ayının ortasından bu yana küçük gruplar hâlinde antrenmanlara başlamıştı. Pazartesi günü Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte toplam 1724 koronavirüs testi yapıldığı ve 10 kişide virüse rastlandığı, bu kişiler için de gerekli önlemlerin alındığı duyurulmuştu.