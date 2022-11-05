Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kalırken, Alman futbolseverler organizasyoun ev sahibi Katar'a tepkili.

Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala Bundesliga'da oynanan hafta sonu mücadelelerine, Katar protestoları damga vurdu.

Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Hertha Berlin taraftarları, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ı boykot çağrısında bulundukları pankartlarla dikkat çekti ve bu organizasyon için Bundesliga'ya ara verilmesini protesto etti.

Sarı duvar protesto pankartlarının en önünde, "Boykot Katar 2022" ifadelerine yer verdi. Bayern Münih taraftalrarı ise, "5760 dakikalık futbol için 15 bin ölüm. Size yazıklar olsun!" pankartıyla tepkilerini dile getirdi.

İnsan hakları sicili kötü

Katar'ın bu yılki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma kararı futbolun ötesinde çok sayıda eleştiriye yol açarken, rüşvet iddiaları da gündeme gelmişti.

Eşcinselliğin üç yıla kadar hapisle cezalandırılabildiği ülkede eşcinsel evlilikler hükümet tarafından tanınmazken, göçmen işçilere yönelik kötü muamele de organizayson sürecine damga vurmuştu.

İnsan hakları sicili konusunda oldukça kötü durumda bulunan Körfez devleti, kadın hakları konusunda da dünyanın geri kalanının oldukça gerisinde yer alıyor ve 25 yaş altındaki kadınların ülkeden ayrılmaları için erkek bir vasiden izin alması gerekiyor.