Bundesliga kulüpleri geçen sezon 4 milyar euro'luk rekor gelir elde etti

Bundesliga'da mücadele eden kulüpler, 2018-19 sezonunda toplam 4,02 milyar euro gelir elde ederek rekor kırdı.

Alman Kulüpler Birliği'nin (DFL) açıkladığı mâli raporda, ligde yer alan 18 kulübün, geride kalan 2018-19 sezonunda bir önceki sezona göre gelirini yüzde 5,4 artırdığı belirtildi.

Raporda, kulüplerinin geçen sezon toplamda 4,02 milyar euro gelir elde ederek üst üste 15. kez rekor kırdığı ifade edildi.

Bundesliga 2 kulüplerinin de 2018-19 sezonunda, bir önceki sezona göre gelirini yüzde 28,5 artırarak 782 milyon euro gelir elde ettiği aktarıldı.

DFL Başkanı Christian Seifert, 'daki profesyonel futbolun son yıllarda başarılı bir sektör haline geldiğini belirterek, Bundesliga ve Bundesliga 2'nin ekonomik olarak istikrarı yakaladığını ifade etti.