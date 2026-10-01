Bir şey kesin: FC Brentford’dan Vitaly Janelt’in kariyeri gerçekten de sıra dışı. Bunu gösteren birden fazla gerçek var. Sadece şu bile fazlasıyla tuhaf: Premier League’de 166 kez forma giyen (12 gol), son olarak takımını burada iki kez kaptan olarak sahaya çıkaran ve İngiltere’nin en güvenilir orta saha sigortalarından biri sayılan bir Alman profesyonel, 28 yaşına gelmesine rağmen ne milli takımda ne de Bundesliga’da tek bir maç bile oynamadı.

Janelt, Almanya’da profesyonel seviyede yalnızca 54 kez oynadı; 2017 ile 2020 arasında VfL Bochum formasıyla. Ancak şimdi Hamburg doğumlu oyuncu, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un kadrosundaki 11 yeni isimden biri olarak milli takımda yer alıyor ve perşembe günü Sırbistan karşısında ilk maçına çıkabilir. Oysa neredeyse tam 10 yıl önce, Janelt’in DFB kariyeri daha doğru düzgün başlamadan bitecek gibi görünüyordu.

2016 sonbaharında Janelt, Almanya U19 takımıyla Arnavutluk’ta bir Avrupa Şampiyonası eleme maçındaydı. Janelt’in, o dönem RB Leipzig’den takım arkadaşı Idrissa Toure ile birlikte otel odasına bir nargile getirdiği ve içtiği öne sürüldü. İkili antrenmandayken odada bir yanık izi oluştu. Detaylarda gerçekte tam olarak neler yaşandığı ise bugün hâlâ aydınlatılamadı.

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Vitaly Janelt’in nargile skandalında RB Leipzig’de sonuç ne oldu?

Ama elbette sonuçlar gecikmedi: İki genç oyuncu erkenden evlerine gönderildi ve Leipzig’de onları öfkeden deliye dönmüş bir Ralf Rangnick karşıladı. Rangnick sert davrandı, Janelt ile Toure’yi gençlik akademisi ve yatılı okuldan çıkardı, yıl sonuna kadar da takım antrenmanları ve maçlardan tamamen uzaklaştırdı.

Bunun üzerine bir de para cezası ve sabah 07.00’den 15.00’e kadar vardiyalarla bir kreşte yüzlerce saat sosyal hizmet cezası geldi. O dönem verilen cezanın kapsamı tartışma yarattı, özellikle de iki genç futbolcu olayı sert şekilde reddettiği için. İkili, nargileyi kendilerinin getirmediğini ve içmediğini, odayı aralarında 18 yaşındaki BVB yeteneği Felix Passlack’ın da bulunduğu başka oyunculara bıraktıklarını söyledi.

Ancak disiplin konusunda Janelt ile Toure tertemiz bir geçmişe sahip değildi. İkilinin iddiaya göre antrenmana defalarca geç kaldığı ya da yatılı okula izinsiz pizza sipariş ettiği olmuştu. Janelt, aradan geçen bir on yılın ardından bu günlerde skandala şöyle baktı: "Günün sonunda şimdi 10 yaş daha büyüğüm. Küçük bir kızım var, herkes bir gün büyüyor. Özellikle erkekler. Kadınlar, ortalığı karıştırma konusunda biraz daha sakin. Bence herkes bundan kendi dersini çıkarmalı. Ben bunu nispeten hızlı fark ettim. Olan oldu."

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Vitaly Janelt, FC Brentford’a sadece 600 bin euroya transfer oldu

Solak Janelt daha sonra 2. Bundesliga’da Bochum’da yeni bir başlangıç yaptı, ancak bu üç buçuk yılda düzenli ilk 11 oyuncusu olmaktan çok uzaktı. Brentford’da ise durum daha ilk andan itibaren tamamen farklıydı.

İngiliz standartlarına göre komik sayılabilecek 600 bin euroluk bir bedelle altı yıl önce Londra’nın batısına, Championship’e transfer olan Janelt, burada hemen kilit oyuncuya dönüştü ve ilk sezonunda Bees’e kulüp tarihindeki ilk Premier League yükselişini getiren isimlerden biri oldu.

Premier League’de de Brentford rahat şekilde ligde kalırken, Janelt savunma önünde vazgeçilmez hâle geldi. Neredeyse her sezonda güvenilir biçimde en az 30 maça çıktı. Onu uzun süre durduran tek şey, geçen sezon yaşadığı tarak kemiği kırığı oldu. Ancak Janelt geri döndü ve takım içinde uzun zamandır en üst düzey saygı görüyor.

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Vitaly Janelt’in güçlü yönleri neler?

Janelt, Brentford’da ikili mücadelelerde fiziksel olarak güçlü, savunmayı organize eden ve top güvenliğiyle oyun kurulumunu yapılandıran bir kesici. Bees Teknik Direktörü Keith Andrews onu her şeyi bir arada tutan "yapıştırıcı" olarak nitelendirdi. Janelt’in oyunu çok göze çarpmıyor, ancak oynayamadığında takım için ne kadar değerli olduğu ortaya çıkıyor. Yılın başında sözleşmesini 2030’a kadar uzattı.

"Bireysel kalite satın alınabilir, zihniyet ve birliktelik satın alınamaz" dedi ve bunu söylerken Klopp gibi konuştu: "Bir takım olarak birlikte sıkı çalışmazsanız rekabetçi olmanız zor." Janelt kendisi için ise şunu söylüyor: "Bence bir takım için iyi bir oyuncuyum, kendimi takım oyuncusu olarak görüyorum. Önümdeki çocuklar için pis işi ben yapıyorum."

Janelt, 2021’de Almanya U21 Milli Takımı’yla yedek oyuncu olarak Avrupa şampiyonu olmasına rağmen, en üst seviyenin kapısı ona yıllarca kapalı kaldı. 2022 Katar Dünya Kupası öncesinde Hansi Flick’in gizemli 55 kişilik listesinde yer aldığı söyleniyordu.

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Vitaly Janelt, Sırbistan karşısında DFB takımındaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor

"Brentford gibi sakin bir kulüpte, Almanya’da çok kişinin radarında olmayan bir takımda, ilgi odağına girmek o kadar kolay değil. Elbette daha önce bir noktada kadroda olmayı isterdim, bir şans beklerdim" dedi Janelt. "Brentford’un Chelsea, Manchester United ya da Manchester City olmadığını ben de biliyorum. Bir noktadan sonra röportajlarda bunun hakkında konuşmaktan sıkıldım. Teknik direktör beni istiyorsa istiyordur. İstemiyorsa istemiyordur. Kimseye kırgın değilim. Her teknik direktörün kendi fikri vardır."

Şimdi ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrılması için Klopp’un fikrine ihtiyaç duyulmuş olması, muhtemelen onun İngiltere’de Liverpool’daki uzun yıllara dayanan çalışmasıyla da bağlantılı ve Janelt’in umuduna göre "muhtemelen benim için iyi". "28 yaşımda artık burada olduğum için çok mutluyum. Bu, benim için bir ya da iki büyük turnuvada yer alabilmek adına son şanslardan biri."

Joshua Kimmich ile Felix Nmecha’dan oluşan çift ön liberonun Klopp yönetimindeki ilk iki maçta pek de övgü toplayan bir performans sergilememesi ve DFB takımında hem oyunda hem ikili mücadelede güçlü, gerçek bir 6 numaranın eksik olması nedeniyle, Janelt’in Münih’te ilk ciddi sınav şansını alması oldukça mümkün görünüyor. Bu, Shkodra’daki skandaldan 10 yıl sonra, taşlı ve alışılmadık bir kariyer yolculuğunun hak edilmiş ödülü olurdu.

Vitaly Janelt: Profesyonel kariyerindeki performans verileri