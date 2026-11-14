Borussia Dortmund, Alman silah üreticisi Rheinmetall ile yaptığı tartışmalı sponsorluk anlaşmasını sözleşmenin Haziran 2027'de sona ermesinin ardından yenilemeyeceğini doğruladı. Ticari ortaklık, 2024'te ilk kez imzalandığından bu yana Bundesliga kulübünün taraftarlarının sert tepkisiyle karşılaşıyor.

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Üyelerin oylaması ticari ortaklığın sona ermesine yol açtı

Dortmund Başkanı Carsten Cramer, kararı cuma günü açıkladı. Buna göre üç yıllık ortaklık, planlandığı gibi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Savunma sanayii şirketiyle kurulan ortaklık, taraftarlar arasında farklı düzeylerde görüş ayrılıklarına yol açtı; bazı taraftarlar kulübü desteklemeyi tamamen bıraktı. Kulüp üyeleri, 2024'teki yıllık genel kurulda yönetimin anlaşmayı uzatmamasını talep eden önergeyi resmî olarak oylamıştı.

Kulüp başkanı taraftarların tepkisini ciddiye alıyor

Maç günlerinde saha kenarındaki reklam panolarında afişleri belirgin biçimde yer alan ve “şampiyon partner” olarak tanımlanan şirket, Signal Iduna Park'taki tartışmaların odağında kalmayı sürdürüyor.

1889'da “Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft” adıyla kurulan şirket, her iki Dünya Savaşı sırasında da Almanya'nın en büyük silah üreticilerinden biriydi ve İkinci Dünya Savaşı boyunca zorla çalıştırılan işçilerden yararlandı.

Cuma günü kulübün resmî internet sitesinde yayımlanan röportajda Cramer, ortaklığın üyeler ve taraftarlar arasında yarattığı güçlü tepkiyi kabul etti: “Elbette Rheinmetall ile yaptığımız görüşmelerde bunu dikkate aldık ve ciddiyetle ele aldık. Ortaklığımızın en başından beri tartışmalı olduğunun farkındayız.”

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Sponsorun ayrılması bütçedeki hareket alanını daraltıyor

Mevcut sözleşme gelecek sezonun sonunda sona erdiğinde, kazançlı anlaşmanın bitmesi Vestfalya ekibinin ticari gelirlerinde hissedilir bir boşluk bırakacak. Anlaşma 2024'te ilk kez imzalandığında Alman basın kuruluşları, sponsorluk paketinin Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Dortmund'a yılda 9 milyon avroya (10 milyon dolar) kadar gelir sağladığını bildirmişti.

Gelecek maçlar BMG Bundesliga 09:30 BVB

Ticari ilişkinin sona ermesinin mali etkisine değinen Cramer, yönetimin gelecek dönem bütçesini yeniden düzenlemesi gerektiğini açıkladı: “2027 yazından itibaren sponsorluk anlaşmasından elde ettiğimiz geliri kaybedeceğiz. Bu bir gerçek. Mali hareket alanımızı daraltıyor. Planlanan yatırımların öncelik sırasını yeniden belirlemeli ve uygulanabilir çözümleri nasıl bulabileceğimizi dikkatle değerlendirmeliyiz.”

Şampiyonluk adayları Gladbach maçına hazırlanıyor

Yönetim, 2027 öncesinde kaybedilecek ticari gelirin yerini doldurmaya çalışırken teknik direktör Niko Kovac, takımının bu sezona sahada güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı. Bundesliga'da dokuz maçta topladığı 21 puanla ikinci sırada yer alan Dortmund, lider Bayern Münih'in yalnızca averajla gerisinde. Kasım ayındaki millî aranın ardından Dortmund, 21 Kasım Cumartesi günü Borussia Mönchengladbach deplasmanında lig mücadelesine dönecek.