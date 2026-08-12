İddiaya göre Adi Hütter’in Frankfurt’ta mutluluğu için kadroda iki yapboz parçası daha eksik: Biri savunmada, biri hücumda.

Laut einem Bericht der Bild-Zeitung adlı gazetenin haberine göre Avusturyalı teknik adamın talebi karşılık bulmuş olabilir. İddiaya göre "tecrübeli" ve "yüksek sesli" lider özelliklerine sahip oyuncular aranıyor, çünkü denildiğine göre kadro genel olarak fazla sessiz ve fazla uslu.

Bulvar gazetesinin haberine göre forvet arayışında Ermedin Demirovic, Hessen ekibinin radarına girdi. Bosna-Hersek Milli Takımı oyuncusu, iki yıl önce de Eintracht’ın transfer listesinde yer almış, ancak o dönemde FC Augsburg’dan Stuttgart’a transferi, Main kıyısına taşınmaya tercih etmişti.

Şu ana kadar Frankfurt’un Demirovic için bu kez ipi göğüsleyebileceğine işaret eden hiçbir şey yok. VfB, Dzenan Pejcinovic’i kısa süre önce yüksek bir bonservisle transfer ederek (VfL Wolfsburg’a 25 milyon euro ödendi) yeni bir rakip yaratmış olsa da, Demirovic kısa süre önce rekabetten kesinlikle çekinmediğini vurgulamıştı: "İstiyorsa gelebilir, kendisine kapımız sonuna kadar açık" demişti ve bunu Pejcinovic transferi resmiyet kazanmadan önce söylemişti.

Eintracht Frankfurt’un Ermedin Demirovic için pek şansı yok gibi görünüyor

Zaten 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Demirovic, VfB’de kendisini çok iyi hissediyor ve kesinlikle bir ayrılık hedeflemiyor. 28 yaşındaki oyuncu, "Takıma yardım etmek, goller atmak, mümkün olduğunca çok gol atmak ve ilerlemeye devam edip başarılı bir sezon geçirmek istiyorum" diyerek bunu açıkça ortaya koydu.

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Temmuz sonlarında medyada çıkan Demirovic’in Stuttgart’taki geleceğinin sözde belirsiz olduğuna dair haberler manşet olmuştu. Sky o dönemde hücum oyuncusunu Fenerbahçe dahil bazı kulüplerle ilişkilendirmiş ve bu kapsamda VfB teknik direktörü Sebastian Hoeneß’in Demirovic’in ayrılığına açık olacağını iddia etmişti. Hoeneß, Bild’e yaptığı açıklamada bu haberleri net bir şekilde yalanlayarak, "Yazılan bazı şeyler beni şaşırttı ve açıkçası öfkelendirdi" dedi ve şöyle devam etti: "Benim hedefim VfB’de her zaman en iyi oyunculara sahip olmak ve Medo (Demirovic, editör notu) bizim en iyi oyuncularımızdan biri."

Şu anki görüntüye göre Frankfurt’un yeni forvet konusunda başka isimlere yönelmesi gerekecek. Geçtiğimiz yarım sezonda Nottingham Forest’tan kiralanan Arnaud Kalimuendo da adaylardan biri ve Eintracht’ın onu bonservisiyle kadroya katmak istediği biliniyor. Ancak Kalimuendo için muhtemelen, Demirovic’in bonservis bedelinin şekilleneceği 20 milyon eurodan daha fazlasını ödemek gerekecek.

Ancak önce Hessen ekibinin santrfor bölgesinde temizlik yapması gerekiyor. Son dönemde kiralanan Elye Wahi (OGC Nice) ve Jessic Ngankam’ın (Wolfsberger AC) gönderilmesi isteniyor. Michy Batshuayi de gidebilir, aynı durum Noel Futkeu için de geçerli. Frankfurt, Futkeu’yu 1,3 milyon euro karşılığında Greuther Fürth’ten geri getirmiş olsa da doğrudan yeniden satılması muhtemel. Bu durumda Eintracht kadrosunda Jonathan Burkardt ve Younes Ebnoutalib olmak üzere iki santrfor kalacak ve bunların yanına mümkünse üçüncü bir seçenek daha eklenmek isteniyor.