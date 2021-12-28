Bundesliga ekibi Greuther Fürth, gösterdiği kötü performansla dikkat çekiyor: Sadece 5 puan toplayabildiler!

Greuther Fürth sadece Bundesliga'da değil, aynı zamanda Avrupa'nın tüm büyük liglerinde en kötü takım olma unvanını da elinde tutuyor.

Bundesliga öncesi dönemde 1914-1930 yılları arasında üç Alman şampiyonluğu kazanan Bavyeralılar, bu sezon Avrupa'nın en büyük beş liginde herhangi bir takımın topladığı en az puanı topladı. 17 maçın ardından sadece 5 puanla sıralamanın dibinde yer alıyorlar.

Bundesliga tarihinde bir sezona en kötü başlangıcı yaptıkları sezonu yaşayan Fürth, Union Berlin'e karşı 1-0'lık bir galibiyet sonunda 14 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Bugüne kadar ligdeki tek galibiyetleri yine bu karşılaşmada geldi.

Ne dedi?

Geçtiğimiz aylarda durum o kadar vahim hale geldi ki, baş antrenör Stefan Leitl halka, kimsenin onlar için üzülmemesi için yalvardı.

Takımının topladığı puandan çok daha iyi olduğuna inandığını belirterek "Kimse bu kadar geride olacağımızı beklemiyordu," diyor baş antrenör Leitl.

Leitl, bazı eleştirmenlerin Furth'un hücum futbolu oynamak yerine otobüsü park etmesi gerektiğini önermesinin ardından takımının stilini değiştirmeyeceğini de yineledi.

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