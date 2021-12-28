Bundesliga ekibi Greuther Fürth, gösterdiği kötü performansla dikkat çekiyor: Sadece 5 puan toplayabildiler!
Greuther Fürth sadece Bundesliga'da değil, aynı zamanda Avrupa'nın tüm büyük liglerinde en kötü takım olma unvanını da elinde tutuyor.
Bundesliga öncesi dönemde 1914-1930 yılları arasında üç Alman şampiyonluğu kazanan Bavyeralılar, bu sezon Avrupa'nın en büyük beş liginde herhangi bir takımın topladığı en az puanı topladı. 17 maçın ardından sadece 5 puanla sıralamanın dibinde yer alıyorlar.
Bundesliga tarihinde bir sezona en kötü başlangıcı yaptıkları sezonu yaşayan Fürth, Union Berlin'e karşı 1-0'lık bir galibiyet sonunda 14 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Bugüne kadar ligdeki tek galibiyetleri yine bu karşılaşmada geldi.
Editörün Seçtikleri
- Galatasaray efsanesi Ergün Penbe, Fatih Terim'in yardımcılığı görevini neden reddettiğini açıkladı: "Yetiştirdiği teknik direktör var mı?"
- Bonservisi 200 bin euro, serveti 19 milyar dolar: Dünyanın en zengin futbolcusuyla tanışın
- PSG'nin yıldızı Lionel Messi'nin Yusuf Yazıcı'dan fazlası yok
- En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu
Ne dedi?
Geçtiğimiz aylarda durum o kadar vahim hale geldi ki, baş antrenör Stefan Leitl halka, kimsenin onlar için üzülmemesi için yalvardı.
Takımının topladığı puandan çok daha iyi olduğuna inandığını belirterek "Kimse bu kadar geride olacağımızı beklemiyordu," diyor baş antrenör Leitl.
Leitl, bazı eleştirmenlerin Furth'un hücum futbolu oynamak yerine otobüsü park etmesi gerektiğini önermesinin ardından takımının stilini değiştirmeyeceğini de yineledi.