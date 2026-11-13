Bayern Münih'e, olası bir transferin maliyetini karşılayamayacak duruma gelmesinin ardından kanat oyuncusu Desire Doue'yi Paris Saint-Germain'den alma şansının olmadığı uyarısı yapıldı. Bundesliga şampiyonu, 21 yaşındaki Fransız millî oyuncuyu uzun süredir beğense de oyuncunun Paris'te hızla yükselen piyasa değeri, gelecekteki bir transferi ulaşılmaz hâle getirdi.

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Bayern Münih, Fransız hücumcunun maliyetini karşılayamıyor

CFBayern Insider'ın haberine göre son Almanya şampiyonu, Doue'yi Allianz Arena'ya getirmek için gereken mali koşulları karşılayamıyor. Fransız hücumcu, Premier League'in önde gelen kulüplerinin de ilgisini çekse de Münih'e transferi artık tamamen gerçek dışı görülüyor. Bayern Münih, genç oyuncuyu daha önce de kadrosuna katmaya çalışmış ve Ağustos 2024'te Rennes'den Paris'e gitmeden önce ona sözleşme teklifleri sunmuştu.

Gerçekleşmeyen transferin pişmanlığı sürüyor

Parc des Princes'e transferinden bu yana teknik direktör Luis Enrique yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Doue, Fransız devinin üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazanmasına katkı sağladı. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta beş gol ve dört asist kaydetti.

Bayern Münih'in sonuçsuz kalan girişimi hakkında konuşan gazeteci Christian Falk şunları söyledi: "Çok heyecan verici bir oyuncu. Bayern, onu Sabener Strasse'ye [Bayern Münih'in antrenman merkezi] getirmeye çalıştı ancak o dönemde maliyeti çok yüksekti ve kendisi Paris'e gitmeye karar verdi.

"Herkesin istediği genç bir yetenekken onu transfer edemediyseniz, daha deneyimli bir profesyonel olduğunda da transfer edemeyeceğinizi düşündüğünüz transferlerden biri bu."

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Mali kısıtlamalar gelecekteki teklif yarışını engelliyor

21 yaşındaki oyuncunun PSG ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar sürerken Avrupa şampiyonunun değerli oyuncularından birini satarak gelir elde etme niyeti yok.

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Bayern Münih yönetiminin oyuncuyu erkenden keşfetmesine rağmen neden başka seçeneklere yönelmek zorunda olduğunu açıklayan Falk sözlerine şöyle devam etti: "Paris'te çok iyi oynuyor ve Bayern'in, PSG'nin hücumcu için isteyeceği bedeli [onu satmak istemeseler de] ödeme ihtimali yok. Üzgünüm ama Bayern Münih'in bu transferi gerçekleştirmesi için artık çok geç.

"İşin olumlu yanı elbette Bayern'in bu oyuncunun ne kadar iyi olabileceğini çok erken fark etmiş olması. Bu da Bayern Münih'in öngörüsünde son derece haklı olduğunu gösteriyor. Ancak bu yaş grubundaki oyuncuları kadrosunda biriktirmek için diğer kulüplerin sahip olduğu paraya sahip değil."

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Yüzündeki sakatlık millî takım görevini yarıda bıraktı

Bayern Münih, ocak ayı öncesinde bütçesine uygun hedeflere yönelirken Doue, yüzündeki ağrılı sakatlığın ardından iyileşmeye çalışıyor. Sakatlığı, Fransa'nın perşembe günü İtalya'ya 3-1 yenildiği UEFA Uluslar Ligi maçında yaşadı. İtalyan orta saha oyuncusu Davide Frattesi ile sert bir çarpışma yaşayan kanat oyuncusu, ağzına aldığı dirsek darbesiyle ön dişi gevşeyip gözle görülür biçimde yerinden kayınca oyundan çıkmak zorunda kaldı. Frattesi de dirseği kanayarak oyundan ayrıldı. Doue, Paris'e dönmeden önce diş tedavisi görecek.