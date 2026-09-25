Real Madrid, transfer piyasasında hareket ederken savunma hattını, özellikle de stoper mevkisini güçlendirmeye odaklanıyor. 2025 yazında Los Blancos, Dean Huijsen'i yaklaşık 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı; geçtiğimiz yaz ise Liverpool'dan bonservissiz olarak Ibrahima Konaté'yi transfer etti.

Ancak Santiago Bernabéu'nun ofislerinde çarklar durmuyor; kulüp, dünya genelinde birçok yeteneği izlemeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Stuttgart forması giyen 20 yaşındaki Alman stoper Finn Jeltsch.

AS gazetesi, bir stoperle anlaşmanın şu an için Real Madrid'in acil bir ihtiyacı olmadığını aktardı; zira takımda bu mevkide 5 oyuncu bulunuyor: Huijsen, Konaté, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger ve Éder Militao.

Ancak Rüdiger, sözleşmesinin son yılına giriyor ve sezon sonunda ayrılma ihtimali bulunuyor; bu da performansına bağlı olacak. Militao'ya gelince, kulüp yeteneklerine güveniyor ancak aralarında iki çapraz bağ kopması da bulunan çeşitli sakatlıklar yaşamasının ardından fiziksel durumu konusunda endişeli. Bu nedenle Real Madrid, stoper piyasasını özel bir ilgiyle takip ediyor.

İşte tam bu noktada, Stuttgart ile parlamayı sürdüren, büyük potansiyele sahip genç stoper Jeltsch'in adı gündeme geliyor. Oyuncu, içinde bulunduğumuz milli takım arası döneminde Almanya Milli Takımı'na ilk davetini aldı. Teknik direktör Jürgen Klopp onu yakından izliyordu ve Jeltsch, Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün, birlikte çalışacağı oyuncularla mümkün olan en kısa sürede iletişime geçmek amacıyla bu geniş kadroya seçtiği isimlerden biriydi.

Jeltsch, futbol kariyerine Nürnberg'de başladı, ardından Stuttgart'a transfer oldu. Almanya'nın alt yaş kategorisi milli takımlarında da parladı ve Almanya 17 Yaş Altı Milli Takımı ile hem dünya hem de Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Mevcut kulübüne 2025 kışında katıldı ve yaşının küçüklüğüne rağmen kısa sürede ilk 11'de yerini aldı. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 2500 dakika süre alırken, bu sezona ise oynanabilecek maçların büyük bölümünde forma giyerek başladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına da çıktı.

Jeltsch, topa olan iyi dokunuşuyla öne çıkıyor ve pas becerisinden çok, başını kaldırarak topu ileri taşıma yeteneğiyle daha fazla dikkat çekiyor; bununla birlikte uzun topları da iyi kullanabiliyor. Ayrıca 188 santimetre boyuyla iyi bir fiziksel yapıya sahip ve alt yaş kategorilerinde azımsanmayacak sayıda gol atmasıyla dikkat çekiyordu.

Gerçek bonservis bedeli hâlâ bilinmiyor, ancak değerine dair bir fikir, oyuncuyu şu an yaklaşık 35 milyon euro olarak değerlendiren Transfermarkt sitesi üzerinden edinilebiliyor. Sadece bir buçuk yıl önce ise değeri yalnızca 5 milyon euroydu.