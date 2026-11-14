Bayern Münih ve Bayer Leverkusen, RB Leipzig'deki etkileyici kiralık döneminin ardından Brighton & Hove Albion'ın hücum oyuncusu Brajan Gruda'yı yakından takip ediyor. 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon Almanya'da tüm kulvarlarda attığı iki gol ve yaptığı beş asistle Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün dikkatini çekti.

Reklam

Alman devleri kiralık oyun kurucuyu takip ediyor

TEAMtalk'a göre Bundesliga'nın iki ekibi, güney kıyısındaki kulübünden kiralık olarak ülkesine dönen ve burada başarılı bir performans sergileyen Gruda'yı yakından takip ediyor. Oyun kurucu, 2024 yazında Mainz'dan Amex Stadyumu'na 25 milyon sterlin karşılığında gelmiş ancak düzenli olarak ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Teknik direktör Fabian Hurzeler, kendisine yeterli süreyi garanti edemeyeceğini kabul ettikten sonra kiralık ayrılığına onay vermişti.

Taktiksel çok yönlülüğü Avrupa'daki kulüplerin ilgisini çekiyor

Almanya'nın en üst ligine döndüğünden beri kariyerinde yeniden çıkış yakalayan eski Mainz oyuncusu, ülkedeki rakip kulüplerin ve Avrupa'nın diğer seçkin kulüplerinin dikkatini çekti. Habere göre hem Allianz Arena hem de BayArena'daki transfer sorumluları, oyuncunun hücum bölgesindeki farklı rollere uyum sağlama becerisinden özellikle etkilendi.

Hem klasik bir ofansif orta saha oyuncusu hem de sahte dokuz olarak etkili biçimde oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, kendisiyle ilgilenen kulüplere önemli bir taktiksel esneklik sunuyor. Gözlemciler, ceza sahası çevresindeki yaratıcı katkısının yanı sıra topsuz oyundaki durmak bilmeyen çalışkanlığını ve önde agresif prese liderlik etme becerisini de övdü.

Satın alma maddesi kalıcı transfer ihtimalini karmaşıklaştırıyor

Gruda'nın şu anda kiralık oynadığı kulüp ise katkısından memnun. Kulübün, oyuncunun belirli bir maç sayısına ulaşması hâlinde transferi yaklaşık 25 milyon sterline kalıcı hâle getirme yükümlülüğü bulunuyor. Ancak kulüp içinden bilgi sahibi kişilere göre sözleşmedeki bu koşulların gerçekleşmesi kesin değil. Bu durum, yaklaşan transfer dönemleri öncesinde Almanya'daki rakip kulüpleri harekete geçirdi.

Reklam Reklam

Brighton, ocak transfer döneminde takımın kilit oyuncularını elinde tutmak istese de anlaşmaya satın alma maddesi ekleyerek Alman futbolcunun geleceği üzerindeki kontrolünü fiilen bıraktı. Maç sayısına ilişkin koşullar resmen karşılanmasa bile Saksonya'daki kulüp yetkililerinin oyuncuyu bonservisiyle satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.

Yaz transferi kadronun yeniden yapılanmasına kaynak sağlayacak

Leipzig herhangi bir nedenle tereddüt ederse Bayern ve Leverkusen harekete geçmeye hazır. Gruda'nın bonservisini elinde bulunduran kulüpteki dönemi ise neredeyse kesin olarak sona ermiş görünüyor. Hücum oyuncusunu satarak gelir elde etmek, 2027 yazında Brighton'ın yoğun transfer faaliyetlerine kaynak sağlayabilir. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamaması hâlinde kulüp, değerli oyuncularını ve teknik direktör Hurzeler'i elinde tutmak için büyük bir mücadele verecek. Artık tek belirsizlik, Gruda'nın Almanya'da hangi kulübe gideceği.