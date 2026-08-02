



Bundesliga’dan çıkan ya da Bundesliga’ya gelen U19 oyuncuları arasındaki mutlak transfer rekoru için sonunda yeterli olmadı belki, ancak Bayer Leverkusen Kerim Alajbegovic konusunda her halükarda çok iyi bir iş yaptı.

Bundesliga ekibi, en az 30 milyon euro bonservis bedeliyle (artı iki milyon euro ücret ve beş milyon euroya kadar olası bonuslar) 18 yaşındaki Bosnalı Dünya Kupası katılımcısını (dört maç, bir gol) Juventus’a, Serie A’ya transfer etti. Şimdiye kadar, son derece kârlı.

Böylece Alajbegovic, Bundesliga’dan şimdiye kadar transfer edilen 19 yaş altı en pahalı oyuncu oldu (Bundesliga’ya en pahalı transfer olmaya ise FC Bayern’in 2016’da Benfica’ya 35 milyon euro ödediği Renato Sanches devam ediyor).

Ancak olaya asıl damga vuran nokta şu: Alajbegovic, Bayer Leverkusen formasıyla tek bir resmi maça bile çıkmadı. Hatta Leverkusen, geçtiğimiz yaz sol kanat oyuncusunu bir ara zaten satmıştı: Avusturya’ya, Red Bull Salzburg’a iki milyon euroya. Ancak Leverkusen, sekiz milyon euro karşılığında geri satın alma opsiyonunu güvence altına almıştı.

Alajbegovic, Salzburg’da başlangıçtaki uyum sorunlarının ardından etkileyici performanslar sergileyince (tüm kulvarlarda 44 maç, 13 gol, dört asist), Werksklub bu opsiyonu kullandı ve 1. FC Köln ile Leverkusen altyapısında yetişen oyuncuyu şimdi İtalya’ya transfer etti.

Kerim Alajbegovic için başka kimler teklif verdi?

Üstelik Juventus’un en kârlı teklifi bile vermediği söyleniyor. Bu teklifin FC Chelsea’den geldiği ve etkileyici şut tekniğine sahip sol kanat için 40 milyon euro bile önerildiği ifade ediliyor. Ancak duyumlara göre Juve’nin doğrudan ilk 11’de yer vaat etmesi nedeniyle oyuncu İtalya’yı tercih etti; Premier League’i ve eski Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso’yu ise geri çevirdi.





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Leverkusen, Kerim Alajbegovic’i neden takımda tutmadı?

Ancak şu soru ortada duruyor: Leverkusen, onun yeteneklerine bu kadar inanıyorsa hücum oyuncusunu neden überhaupt sattı? “Kerim, altyapımızdaki döneminin ardından son olarak Salzburg’da da büyük adımlar attı. Aynı zamanda kadromuzdaki rekabetin, özellikle de onun tercih ettiği pozisyonlarda, çok büyük olduğunu gerçekçi şekilde değerlendirmek zorundaydık. Bu çerçevede ve transferin toplam paketini de göz önünde bulundurarak İtalya’ya geçişine onay verdik” diyor sportif direktör Simon Rolfes.

Gerçekten de Alajbegovic, sağ kanatta ve ofansif orta sahada da oynayabilmesine rağmen, Bayern’de diğerlerinin yanı sıra yeni transfer Afonso Bastardo Moreira (Olympique Lyon’dan 29,5 milyon euroya) veya Eliesse Ben-Seghir (21) ile rekabet etmek zorunda kalacaktı. Orta saha oyuncuları Malik Tillman ve Ibrahim Maza da rakipleri olacaktı.



