Bir basın raporu bugün pazar günü, Suudi kulübü İttihad'ın, önümüzdeki kış transfer döneminde kadrosuna katmayı umduğu, Alman liginde forma giyen genç bir Fransız oyuncunun durumunu takip ettiğini belirtti.

"Foot Mercato" sitesine göre, İttihad kulübü, önümüzdeki kış transfer döneminde Leipzig'in savunma oyuncusu Abdoul Kone ile anlaşmaya ilgi duyduğunu gösterdi.

21 yaşındaki stoper, Leipzig'e katılmasından bu yana düzenli oynama süresi bulmakta zorlandı ve fırsat eksikliği, kış transfer döneminde ayrılığının önünü açabilir.

Kone, geçen ocak ayında Stade Reims'ten Alman takımına 21 milyon euro değerinde bir transferle katıldı ve sezonun geri kalanını tamamlamak üzere hemen Fransız kulübüne kiralandı.

Reims'te bulunduğu süre boyunca savunma oyuncusu, Fransa İkinci Ligi'nde 28 maçta forma giydi ve geçen yaz Almanya'ya transfer olmadan önce gelişimini sürdürdü.

Leipzig ile başlangıcı zor geçti; savunmacı bu sezon kulüple yalnızca bir maçta forma giydi. Bu maç ise 24 Ekim'de Elversberg'e karşı oynandı ve oyuncu, Alman liginde 4-0'lık ezici bir galibiyette yalnızca 3 dakika sahada kaldı.

Mevcut durumu İttihad'ın dikkatini çekti; Suudi kulübü, önümüzdeki ocak ayının başlarında onunla anlaşma imkânını değerlendiriyor.

Kone'nin Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı'na katıldığı ve onunla 4 maçta forma giydiği, ayrıca Fildişi Sahili vatandaşlığını da taşıdığı hatırlatılıyor.