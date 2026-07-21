Bild gazetesine göre, yıldız forvet Dzeko ile spor direktörü Baumann arasında Hırvatistan’da gizli bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede forvetin, bir sezon daha “Königsblauen” formasıyla gol avına çıkması için ikna edilmesi amaçlanıyor. İddiaya göre, bu teklifin cazibesini artıran unsur 900.000 avroluk bir temel maaş. Yıllık maaş, kazanılan tüm primlerle birlikte 1,3 milyon avroya kadar çıkabilir.

Böylece 40 yaşındaki oyuncu, takımının en yüksek maaşlı oyuncuları arasına girecek. Haberlere göre, sadece yeni transfer Robin Gosens ile kaleci Loris Karius ve kaptan Kenen Karaman aynı maaş sınıfında yer alıyor.

Şu anda Dzeko’nun böyle bir teklifi kabul edip etmeyeceği henüz belli değil. Temmuz başından beri sözleşmesi olmayan Bosnalı oyuncu, Dünya Kupası’nın ardından halen tatilde dinleniyor. Bu arada, kariyerine devam etmek isteyip istemediğini ailesiyle görüşmek istiyor. İlkbaharda, Schalke'nin kış transferi olan Dzeko'nun, yükselişle vedaya yakışır bir başarı elde ederse yaz aylarında kariyerini sonlandırabileceğini düşündüğüne dair haberler artmıştı.

Ancak daha sonra gerçekten de gerçekleşen yükselme kutlamaları sırasında Dzeko, olası bir fikir değişikliğinin sinyallerini verdi: “İnsan asla bırakmak istemez, ben de bırakmak istemiyorum – futbol benim hayatım. Bakalım Dünya Kupası’nda neler olacak. O zaman bir araya gelip konuşuruz.”

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Dzeko, Baumann’ı daha ne kadar oyalayacak?

Bild’in haberine göre, Baumann ile yapılacak görüşmede Dzeko bir sezon daha kalmayı “kolayca hayal edebiliyor”. Ancak “Schalke’nin olağanüstü kariyerinin son durağı olup olmayacağını” henüz değerlendirmek zorunda.

Baumann ve S04 yetkilileri, takımın yükseliş kahramanına bu konuda baskı yapmak istemiyor gibi görünüyor. Her halükarda, Revier’e dönüşün ancak Ağustos başında düşünülmesi planlanıyor. Ancak Bild’in öğrendiğine göre bir istisna var: Schalke, transfer piyasasında forvet hattı için uygun fiyatlı ve acil bir takviye bulursa, planlama güvenliği sağlanabilmesi için Dzeko’nun kararını kısa sürede açıklaması gerekecek.

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Floransa’dan bir gol daha mı? Schalke, Gosens’i kadrosuna kattı

Geçtiğimiz sezon, Schalke, 2. Bundesliga’da geçirdiği üç sezonun ardından sürpriz bir şekilde Almanya’nın en üst ligine geri dönmüştü. Kış transfer döneminde bu köklü kulüp, Dzeko’nun da aralarında bulunduğu birçok yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Forvet oyuncusu o zamana kadar AC Floransa forması giyiyordu ve ikinci yarıda oynadığı on bir maçta dokuz gol ve asist toplamıştı (altı gol, üç asist).

Bu yaz Schalke, yine Fiorentina’dan bir oyuncu transfer ederek eski DFB yıldızı Gosens’i kadrosuna kattı. Sol kanat oyuncusu, öncelikle kiralık olarak gönlünün kulübüne geçecek. S04’ün ligde kalmayı başarması halinde, tahmini 1,5 milyon Euro tutarında bir satın alma zorunluluğu devreye girecek.



