Undav, Bundesliga'nın 8. haftasında da gol atamayarak üst üste sekizinci maçını golsüz tamamlaması sorulduğunda Sky'a "Bu benim hiç umurumda değil" dedi. "Önce bu dönemden çıkmamız gerekiyor. İşler yeniden yoluna girdiğinde goller de gelecektir."

30 yaşındaki forvet, "bu dönem" derken takımının ligdeki endişe verici serisini kastediyordu. Yalnızca iki galibiyet ve beş mağlubiyet alan Stuttgart, Leverkusen deplasmanına favori olmayan taraf olarak çıkmıştı. Çalkantılı geçen bir maçta konuk ekibin aldığı 4:2'lik galibiyet, adeta bir "patlama" gibi görünüyordu. Sportif işlerden sorumlu yönetici Fabian Wohlgemuth da ligin son sırasındaki Borussia Mönchengladbach karşısında alınan acı iç saha yenilgisinden bir hafta sonra gelen galibiyeti böyle niteledi.

Undav, "Kazandığımız için mutluyum, en önemlisi bu. Gösterdiğimiz performanstan dolayı takımla gurur duyuyorum. Şimdiye kadar ortaya koyduklarımız düşünüldüğünde bu kolay değildi" dedi.

Getty Images

Demirovic, hücum partneri Deniz Undav hakkında ne dedi?

BayArena'daki maçın yıldızı, ligde beş, tüm resmi maçlarda ise toplam dokuz golle Stuttgart'ın en golcü oyuncusu olan hücum partneri Ermedin Demirovic'ti.

Boşnak oyuncu, Undav hakkında "Gol atsın ya da atmasın, bizim için çok önemli" dedi. "Oynadığı topların değerini pek az kişi fark ediyor. Bundesliga'da takım arkadaşını onun kadar iyi gören çok az oyuncu var."

Undav, Leverkusen karşısında en azından ligdeki ilk gol katkısını yaptı. Millî oyuncunun rakip ceza sahası boyunca çapraz gönderdiği pas, maçın öne çıkan anlarından biriydi. Leverkusen kalecisi Mark Flekken ve stoper Facundo Medina çaresiz kalırken Demirovic topu rahatça ağlara göndererek skoru 4:1'e taşıdı ve maçın sonucunu belirledi.

Stuttgart, ligde gelecek cumartesi Werder Bremen'i konuk edecek. Öncesinde ise salı günü Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak. Stuttgart'ın yedi puan topladığı ilk üç Şampiyonlar Ligi maçında Undav bir gol ve iki asist kaydetti.