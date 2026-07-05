Bundesliga’da forma giyen 49 kez milli takımda forma giymiş (30 yaşındaki) oyuncu, aniden Almanya’nın sekizinci ligine transfer oldu

Niklas Süle, emekliliğini erteledi. Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamaya göre, savunma oyuncusu Almanya’nın sekizinci liginde mücadele eden SV Tiefenbach ile sözleşme imzaladı.

Süle, bu yılın Mayıs ayında futbolu bırakacağını açıklamıştı. Almanya milli takımında 49 kez forma giyen oyuncu, sık sık diz sakatlıklarıyla boğuşuyordu ve profesyonel futboldan bıkmıştı.

Süle, uzun süredir futbol ayakkabılarını rafa kaldırmayı düşünüyordu. Birkaç hafta önce Hoffenheim'a karşı 2-1 kaybettikleri lig maçında yeniden dizinden sakatlandıktan sonra, kararını kesinleştirdi.

Ancak Süle, futbolcu olarak tamamen emekli olmaktan vazgeçti. Henüz 30 yaşındaki stoper, sekizinci ligde mücadele eden SV Tiefenbach'ta forma giyecek.

Süle, özellikle Borussia Dortmund’da geçirdiği dönemle tanınıyor. “Die Schwarzgelben” formasıyla toplam 77 maça çıktı. Yalnızca Almanya’da sürdürdüğü futbol kariyeri boyunca ayrıca Bayern Münih (114 maç) ve Hoffenheim (108 maç) formalarını giydi.