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Bundesliga maçları 2029/30 sezonundan itibaren cumartesi akşamları en çok izlenen saatlerde oynanacak mı?

Bundesliga'da 2029/30 sezonundan itibaren hafta sonları yepyeni bir başlama saati uygulanabilir. Bu değişiklik özellikle taraftarların beğenisini kazanabilir.

Sport Bild'in haberine göre cumartesi akşamları en çok izlenen saatlerde ek bir büyük maç oynanması planlanıyor. Buna göre her sezon beş kez, cumartesi saat 20.30'da yeni bir üst düzey maç oynanacak. Saat 18.30'daki mevcut büyük maç ise devam edecek.

Bu plan, Bundesliga Genel Müdürü Steffen Merkel'in öncülük ettiği, 2029/30'dan 2032/33'e kadar olan bir sonraki ulusal televizyon yayın hakları dönemine yönelik hazırlıkların parçası. Sport Bild'e göre ekim başında birinci ve ikinci ligden 36 kulübün tamamının katıldığı toplantıda planlar geniş destek gördü. Hans-Joachim Watzke'nin (67) de yer aldığı lig yönetim kurulu da plana resmen onay verdi.

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Bundesliga, cumartesi akşamları en çok izlenen saatlere eklenecek başlama saatiyle televizyon gelirlerini artırmayı umuyor. Bu nedenle cumartesi öğleden sonra oynanan maçlardan biri kaldırılmayacak. Bunun yerine pazar günleri saat 19.30'da oynanan dört maç ile Kutsal Cuma'da oynanamayacak bir cuma maçı takvimden çıkarılıp cumartesi akşamına taşınacak.

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Bu değişiklik özellikle taraftarların desteğini kazanabilir. Nitekim çeşitli taraftar hareketleri, takımlarını deplasmanda desteklemek isteyenlerin pazar gecesi geç saatlerde bazen uzun mesafeler katetmek zorunda kalmasını geçmişte defalarca eleştirmişti.

Taraftarlar arasında pek sevilmeyen pazar akşamı başlama saati, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların yükünü hafifletmek için getirilmişti. Bu saat tamamen kaldırılmayacak ancak bu saatte oynanan maçların sayısı sezon başına 15'ten 11'e düşürülecek.

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Değişiklik 2. Bundesliga'yı nasıl etkileyecek?

Yenilik 2. Bundesliga'yı da etkileyecek. Şu anda cumartesi saat 20.30'da oynanan büyük maç, sezonda beş kez cuma gününe (18.30) alınacak. Bu haftalarda ikinci ligde cuma günü oynanan maç sayısı ikiden üçe çıkacak. ZDF de bundan yararlanabilir: Kanal, "Aktuellen Sportstudio" programında iki Bundesliga büyük maçının özetlerini gösterebilir.

Medya haklarının verilmesine ilişkin ilk taslağın yıl dönümü civarında Federal Kartel Dairesi'ne sunulması planlanıyor. Onayın 2027 sonunda çıkması, yayın hakları ihalesinin ise 2028'in ikinci çeyreğinde başlaması bekleniyor.