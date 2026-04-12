Bundesliga'da bir ilk: Avrupa'nın en üst düzey liglerinde görev alan ilk kadın baş antrenör (34)

Union Berlin bir ilke imza attı. Bundesliga’da şu anda 11. sırada yer alan takım, Avrupa’nın en üst düzey liglerinde görev alan ilk kadın baş antrenör olan Marie-Louise Eta (34) ile anlaşma imzaladı.

Berlin kulübü yönetimi, FC Heidenheim deplasmanında alınan 3-1'lik utanç verici yenilginin ardından Steffen Baumgart'ı kovup Eta'yı göreve getirmeye karar verdi. Genç teknik direktör, bugüne kadar Union Berlin'in U19 takımında görev yapıyordu.

Union Berlin, Eta'nın geçici olarak göreve getirilmesiyle gidişatı tersine çevirmeyi umuyor. Açıklamada, "Şu ana kadar çok hayal kırıklığı yaratan bir ikinci yarı yaşıyoruz. Ve Bundesliga'daki sıralamaya aldanmıyoruz" deniyor.

"Zor bir durumdayız ve ligdeki yerimizi güvence altına almak için acilen puana ihtiyacımız var." Union Berlin orta sıralarda yer alıyor, ancak diğer yandan küme düşme hattının sadece yedi puan üzerinde bulunuyor.

Berlinli kulüp, kış arasından sonra oynadığı 14 maçtan sadece ikisini kazanabildi. Genel menajer Horst Heldt, "Bu nedenle aynı şekilde devam edebileceğimize dair güvenimiz yok" dedi. "Marie-Louise'in bu görevi geçici olarak üstlenmeyi kabul etmesinden dolayı çok memnunum. Yaz aylarında planlandığı gibi profesyonel kadın takımının baş antrenörü olacak."

Eta, Kasım 2023'te Bundesliga'nın ilk kadın yardımcı antrenörü olmuştu. Geçici teknik direktör, önümüzdeki hafta Union Berlin'in VfL Wolfsburg'u ağırlayacağı maçta ilk kez yedek kulübesinde yer alacak.