Alman yıldız, İngiltere ile İspanya'nın en üst kademesini takip etmeyi oynadığı lige değer görüyor.

Marco Reus, Bundesliga'da 300'den fazla karşılaşmada forma giydi ancak Premier Lig ve La Liga'yı izlemeyi tercih edeceğini itiraf ediyor.

33 yaşındaki oyuncu, kaptanlığını üstlendiği Borussia Dortmund'da 10 yıl geçirmesinin yanı sıra Borussia Mönchengladbach ile 3 sezonluk bir hikayeyi geride bıraktı.

Reus, geçtiğimiz yıllarda aldığı transfer tekliflerini Bundesliga'da kalmak için geri çevirmişti fakat şimdi diğer ligleri izlemeyi tercih ettiğini söylüyor.

Marco Reus ne söyledi?

The OMR Podcast'e konuşan Marco Reus boş zamanlarında farklı ligleri takip ettiğini söyledi:

"Bundesliga'yı biliyorum. İngiltere'deki kulüplerden daha az paraları var, bu yüzden en iyi oyuncuları almaları zor."

"Dürüst olmak gerekirse Premier Lig veya La Liga izlemeyi tercih ederim."

"Barcelona ile Real Madrid'in karşılaştığı maçları izlerim. Premier Lig hakkında da biraz bilgim var. Manchester City ile Manchester United arasındaki karşılaşmalar özel."

Başka ne söyledi?

Ayrıca Marco Reus, Dortmund'un önemli oyuncuları kaybetmesini "utanç verici" olarak yorumladı: "İnanılmaz derecede iyi, genç oyuncuların ayrıldığını görmek utanç verici, maalesef gelişimlerini iki veya üç yıl sonra başka yerde sürdürme hayalleri var."

"Sahip olduğumuz oyuncuları tutabilseydik Avrupa'da büyük bir sıçrama yapabilirdik."