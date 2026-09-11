Savunmacı, eski kulübü Union Berlin'e karşı 3-1'lik (1-0) galibiyette, kalbindeki kulübü 1203 gün sonra en üst ligde gelen ilk kraliyet mavisi golle rahatlattı. Bayern Münih karşısında geçen hafta alınan 0-0'ın hemen ardından Gelsenkirchen ekibi bir dikkat çekici sonuca daha imza attı.

Gosens, sezon başlangıcında Schalke'nin golsüz geçtiği iki maçın ardından 25. dakikada deplasmana gelen taraftarları coşturdu; 24 kez milli formayı giyen oyuncu, Union'un Waldseite tribünü önünde gol sevinci yaşamaktan kaçındı. Ayrıca Adil Aouchiche (46, VAR incelemesinin ardından) ve Maximilian Wöber (90+13) de ağları sarstı. Tim Skarke ise 90+6'da skoru geçici olarak 1-2'ye getirdi.

Schalke'nin o ana kadarki son Bundesliga golü, 27 Mayıs 2023'te RB Leipzig deplasmanında 2-4 kaybedilen maçta Marcin Kaminski ve Willi Orban'ın kendi kalesine attığı golle gelmişti. En üst klasmandaki son galibiyet ise aynı yılın 5 Mayıs tarihine dayanıyordu; Schalke, küme düştüğü sezonda FSV Mainz 05 deplasmanında 3-2 kazanmıştı.

Dönüşten sonraki ilk Bundesliga galibiyeti: Gosens Schalke'yi rahatlattı

Bu arada Union, teknik direktör Mauro Lustrinelli yönetiminde beklemeye devam etmek zorunda kaldı. Ligdeki üçüncü maçında aldığı ikinci yenilgi, üstelik hiç de iyi olmayan bir zamanda gelen bir darbe oldu: Demirler, gelecek hafta cuma günü (20.30) Bayern Münih'e konuk olacak.

Schalke, geçen hafta rekortmen şampiyona karşı özgüven kazanmıştı. Teknik direktör Miron Muslic, "Bayern'e karşı alınan puanı Almanya futbolunda çok az kişi bekliyordu" demişti. Ancak Berlin'deki maçın "çok daha dikine, çok daha direkt, çok daha fiziksel" geçeceğini söylemişti.

Muslic bu maçta, kalça sakatlığının ardından yeniden ilk 11'de yer alan kaptan Kenan Karaman'a güvenebildi. Ayrıca 2023'te Berlin ekibinin formasıyla Bundesliga'daki ilk maçına çıkan Robin Gosens de yeniden ilk 11'de sahaya çıktı.

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Hakem Timo Gerach oyundan çıkmak zorunda kaldı

Union maça etkili başladı, ancak konuk ekip adım adım oyunun içine girdi. Schalke'nin ilk önemli fırsatı da böyle geldi: 32 yaşındaki Karaman, ceza sahası çizgisinin hemen önünden vurdu ancak şutunu az farkla üstten auta gönderdi (10.). Kısa süre sonra Aouchiche, Union kalecisi Frederik Rönnow'u geçemedi (20.); Gosens ise hemen ardından daha iyisini yaptı ve neredeyse özür dilercesine kollarını havaya kaldırdı.

Aouchiche, 2-0 için dev fırsatı değerlendiremedi: Hücum oyuncusu tek başına Rönnow'un üzerine gitti, kaleci topa son anda dokundu, Tom Rothe ise çizgi önünde topu uzaklaştırdı (34.). Devre arasından sonra Aouchiche fırsatını değerlendirdi. Karşılaşma ilk etapta çekişmeli kalırken, kalede Rönnow ile karşı kaledeki Loris Karius daha fazla iş düştü.

Bir nefeslenme anını ise hakem Timo Gerach sağladı; sakatlığı nedeniyle tedavi görmesi gerekti (60.), yaklaşık dokuz dakikalık aranın ardından dördüncü hakem Jarno Wienefeld görevi devraldı ve böylece beklenmedik şekilde Bundesliga'daki ilk maçına çıktı. Son bölümde Union durmaksızın yüklendi, Skarke ise 12 dakikalık uzatma bölümünde yeniden umut verdi.