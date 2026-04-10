Bundesliga 2026 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, bilgiler ve daha fazlası

Almanya'nın kralları Bayern Münih, 14 sezon içinde 13. kez lig şampiyonu olmaya çok az kaldı. Bundesliga biletlerini nasıl alabileceğinize dair tüm bilgileri sizler için derledik.

Bayern maçlarını izlemek istemiyor musunuz? Ufukta, VfB Stuttgart, RB Leipzig, Hoffenheim ve Bayer Leverkusen gibi birçok kulübün Avrupa kupalarına katılma hakkı için mücadele ettiği, heyecan verici başka Bundesliga karşılaşmaları da var.

Alman ligi sezonu heyecan verici bir finale doğru ilerlerken, Bundesliga maç biletlerinizi garantilemek için şu an tam zamanı. GOAL, bilet satın alma sürecinde size rehberlik etsin.

Yaklaşan Bundesliga maç takvimi

Tarih Maç (CET) Mekan Biletler 10 Nisan Cuma Augsburg - Hoffenheim (20:30) WWK Arena (Augsburg) Bilet 11 Nisan Cumartesi Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (15.30) Signal Iduna Park (Dortmund) Biletler RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach (15:30) Red Bull Arena (Leipzig) Biletler Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (15:30) Volkswagen Arena (Wolfsburg) Biletler Heidenheim - Union Berlin (15:30) Voith-Arena (Heidenheim) Biletler St. Pauli - Bayern Münih (18:30) Millerntor Stadyumu (Hamburg) Biletler 12 Nisan Pazar Köln - Werder Bremen (15:30) RheinEnergieStadion (Köln) Biletler VfB Stuttgart - Hamburg (17:30) MHPArena (Stuttgart) Biletler Mainz - Freiburg (19:30) MEWA ARENA (Mainz) Biletler 17 Nisan, Cuma St. Pauli - Köln (20:30) RheinEnergieStadion (Köln) Biletler Cum, 18 Nisan Bayer Leverkusen - Augsburg (15.30) BayArena (Leverkusen) Biletler Werder Bremen - Hamburg (15:30) Weserstadion (Bremen) Biletler Union Berlin - Wolfsburg (15:30) Stadion An der Alten Forsterei (Berlin) Biletler Hoffenheim - Borussia Dortmund (15:30) PreZero Arena (Sinsheim) Biletler Eintracht Frankfurt - RB Leipzig (18:30) Deutsche Bank Park (Frankfurt) Biletler 19 Nisan Pazar Freiburg - Heidenheim (15:30) Europa-Park Stadyumu (Freiburg) Biletler Bayern Münih - VfB Stuttgart (17:30) Allianz Arena (Münih) Biletler Borussia Mönchengladbach - Mainz (19:30) BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Biletler

Bundesliga biletleri nasıl alınır

Bundesliga maç biletlerini satın almanın en güvenilir ve uygun maliyetli yolu, kulüplerin resmi internet siteleridir. Bilet satış bilgileri, satış tarihleri ve biletlerin mevcut olup olmadığı konusunda bu siteleri düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

Sezonluk bilet sahipleri genellikle ilk önceliğe sahiptir, ardından üyeler ve son olarak da genel halk gelir.

Birçok kulüp, üyelere ön satışlara öncelikli erişim ve ayrıcalıklı bilet seçenekleri sunar; bu nedenle, birden fazla maça gitmeyi planlıyorsanız üye olmayı düşünebilirsiniz.

Bayern Münih - Borussia Dortmund ("Der Klassiker") ve Hamburger SV - Werder Bremen ("Nordderby") gibi sezon boyunca dikkat çeken Bundesliga maçlarında yerinizi garantilemek istiyorsanız, biletler tükenmeden mümkün olduğunca erken satın almaya çalışmanız iyi bir fikirdir.

Ayrıca, taraftarlar ikincil piyasadan da bilet satın alabilirler. StubHub, alternatif kanallardan bilet satın almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir.

Bundesliga biletleri ne kadar?

Resmi Bundesliga maç biletlerinin fiyatları ortalama olarak 15 € ile 90 € arasında değişmektedir.

İşte kulüplerin fiyatlandırmasına ilişkin bazı örnekler:

Kulüp Ayakta (Yetişkin) Oturmalı (Standart) Oturmalı (Üst Kat) Bayern Münih 15 35 80 Borussia Dortmund 18,50 € 35 92 Eintracht Frankfurt 15 € 30 76 Köln 16 € 33 79 RB Leipzig 15 € 30 90



Bundesliga, kulüplerin tek bir yatırımcı yerine üyeler tarafından çoğunlukta sahip olunduğundan emin olmak için uygulanan "50+1" kuralıyla da ünlüdür. Bu kural, bilet fiyatlarının diğer Avrupa'nın önde gelen liglerine kıyasla nispeten uygun kalmasını sağlar.

Bundesliga konukseverlik biletleri nasıl alınır?

Maç biletleri, konaklama, lounge erişimi ve diğer avantajları içeren VIP veya konuk ağırlama paketleri, Bundesliga kulüplerinin çoğunda satın alınabilir.

Bir konukseverlik paketinden ne bekleyebileceğinizi merak mı ediyorsunuz? Allianz Arena, Signal Iduna Park ve Red Bull Arena gibi başlıca Bundesliga stadyumlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini aşağıda bulabilirsiniz:

Standart VIP Koltuk: Stadyumun en iyi konumunda yer alan, yastıklı premium koltuk; ortak lounge erişimi, açık büfe yemek ve ücretsiz içecekler dahil, maç başına 200 € 'dan başlayan fiyatlarla

Stadyumun en iyi konumunda yer alan, yastıklı premium koltuk; ortak lounge erişimi, açık büfe yemek ve ücretsiz içecekler dahil, 'dan başlayan fiyatlarla Kulüp / İş Lounge'ı: Maç öncesi, sırası ve sonrasında özel lounge erişimi, üst düzey ikramlar, açık bar ve eğlence sunan, ayrılmış premium koltuklar; maç başına 300 € 'dan başlayan fiyatlarla

Maç öncesi, sırası ve sonrasında özel lounge erişimi, üst düzey ikramlar, açık bar ve eğlence sunan, ayrılmış premium koltuklar; 'dan başlayan fiyatlarla Temalı / Premium Lounge: Özel markalı konuk ağırlama alanları (ör. Champions Club, Gold Lounge, RBL Club), zenginleştirilmiş menüler, şampanya ve en iyi koltuklar, maç başına 600 € 'dan başlayan fiyatlarla

Özel markalı konuk ağırlama alanları (ör. Champions Club, Gold Lounge, RBL Club), zenginleştirilmiş menüler, şampanya ve en iyi koltuklar, 'dan başlayan fiyatlarla Özel Süit / Skybox: 8–20 konuk için tamamen kapalı özel loca, lüks yemek, kişisel personel ve özel tesisler, maç başına 3.000 € 'dan başlayan fiyatlarla

8–20 konuk için tamamen kapalı özel loca, lüks yemek, kişisel personel ve özel tesisler, 'dan başlayan fiyatlarla Ultra-Premium Paket: Gurme yemekler, sınırsız premium içecekler ve VIP erişimi sunan Prestige veya Platinum Lounge gibi en üst düzey konuk ağırlama hizmetleri, maç başına kişi başı 1.200 €'dan başlayan fiyatlarla

Bundesliga hakkında bilinmesi gerekenler

Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise ve Yan Diomande gibi birçok dünya çapında futbol yıldızının şu anda dünyanın en büyük kulüplerinden bazıları (Bayern Münih, Borussia Dortmund vb.) için Almanya'da forma giymesi nedeniyle, taraftarlar Bundesliga maç biletlerini kapmak için birbiriyle yarışıyor.

Elbette, sporun yıldız isimlerini çekmek Bundesliga için yeni bir şey değil, zira Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben ve Jude Bellingham gibi isimler daha önce Alman sahnesinde parlamıştı.

1963 yılında kurulan Bundesliga, zengin bir tarihe sahiptir ve Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden biri olarak kendini kanıtlamıştır. Canlı, dostane atmosferi ve her yaştan tutkulu taraftarlarıyla tanınan ligde, ülkenin dört bir yanından 18 takım yer almaktadır.

İki yıl önce Bayer Leverkusen tarafından 2012'den bu yana ilk kez tahtından indirilmesine rağmen, Bayern Münih geçen sezon 13 puanlık bir farkla Bundesliga şampiyonluğunu geri aldı. Die Roten, 36. kez lig şampiyonluğunu kazanmanın eşiğinde. Harry Kane bir kez daha takımın golcü katalizörü oldu ve İngiliz efsane, Alman devleri için 100 gol barajına doğru hızla ilerliyor.

Bundesliga maçlarını nasıl izleyebilirim?

Sky Sports, 2025/26 sezonunda Bundesliga maçlarını televizyonda ve çevrimiçi olarak canlı yayınlama hakkına sahiptir. Ayrıca tüm maçları NOW ve Sky Sports uygulamasından da izleyebilirsiniz.

NOW, tüm Sky Sports kanallarına, her Sky Sports+ yayınına ve çok daha fazlasına erişim sunan bir anlık yayın hizmetidir. Bu bir uygulama olduğundan, müşteriler kaydolduktan sonra 60'tan fazla cihazda anında yayın izleyebilir. NOW Sports üyelikleri, müşterilere tüm canlı Sky Sports+ yayınlarının yanı sıra Sky Sports belgesellerine ve üyelik süresi içinde isteğe bağlı olarak seçilmiş tekrar yayınlara ve özetlere erişim sağlar.

Almanya'da Bundesliga yayın hakları Sky Deutschland ve DAZN arasında paylaşılırken, birkaç maç Sat.1 ve Sport1'de (her ikisi de ücretsiz izlenebilir) yayınlanmaktadır. Cumartesi öğleden sonraları dört veya beş maçı aynı anda gösteren Saturday Konferenz, bu sezon ilk kez Sky'dan DAZN'e geçiyor.

Sky, daha önce DAZN tarafından yayınlanan Cuma gecesi maçını yayınlayacak ve Cumartesi akşamı maçının yayın haklarını elinde tutacak. DAZN ise tüm Pazar günkü maçların yayın haklarını elinde tutuyor. Sky’ın spor paketi şu anda aylık 25 avroya mal olurken, DAZN abonelikleri aylık 29,99 avro ile biraz daha pahalı.