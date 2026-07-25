Bayern Münih, bu yılın başlarında 14 sezonda 13. kez Bundesliga şampiyonluğunu garantiledi. Bugünden bilet alarak, gelecek sezonda 36. lig şampiyonluğu arayışındaki Alman futbol devini canlı izleyebilirsiniz.

Die Roten'i izlemek istemiyor musunuz? Bayern'i zirveden indirmeye çalışan Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen gibi takımların da yer aldığı çok sayıda dikkat çekici Bundesliga karşılaşması ufukta görünüyor.

Bizi yine büyüleyici bir Bundesliga sezonu bekliyor ve Bundesliga maç biletlerinizi almak için şimdi tam zamanı. GOAL bilet satın alma sürecinde size rehberlik etsin.

Yaklaşan 1. hafta Bundesliga fikstürü ve biletler

Tarih ve saat (CET) Karşılaşma Stadyum Biletler 28 Ağustos Cuma, 20:45 Bayern Münih - Stuttgart Allianz Arena (Münih) Biletler 29 Ağustos Cumartesi, 15:30 Elversberg - Bayer Leverkusen Waldstadion an der Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg) Biletler 29 Ağustos Cumartesi, 15:30 Köln - Hoffenheim RheinEnergieSTADION (Köln) Biletler 29 Ağustos Cumartesi, 15:30 Mainz 05 - Paderborn Mewa Arena (Mainz) Biletler 29 Ağustos Cumartesi, 15:30 RB Leipzig - Borussia M'gladbach Red Bull Arena (Leipzig) Biletler 29 Ağustos Cumartesi, 15:30 Union Berlin - Eintracht Frankfurt Stadion An der Alten Försterei (Berlin) Biletler 29 Ağustos Cumartesi, 18:30 Borussia Dortmund - Hamburger SV Signal Iduna Park (Dortmund) Biletler 30 Ağustos Pazar, 15:30 Freiburg - Werder Bremen Europa-Park-Stadion (Freiburg) Biletler 30 Ağustos Pazar, 17:30 Augsburg - Schalke 04 WWK Arena (Augsburg) Biletler

Yaklaşan 2. hafta Bundesliga fikstürü ve biletler

Tarih ve saat (CET) Karşılaşma Stadyum Biletler 4 Eylül Cuma, 20:30 Stuttgart - Köln MHPArena (Stuttgart) Biletler 5 Eylül Cumartesi, 15:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin BayArena (Leverkusen) Biletler 5 Eylül Cumartesi, 15:30 Borussia M'gladbach - Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Biletler 5 Eylül Cumartesi, 15:30 Hoffenheim - Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Biletler 5 Eylül Cumartesi, 15:30 Paderborn - Freiburg Home Deluxe Arena (Paderborn) Biletler 5 Eylül Cumartesi, 15:30 Werder Bremen - RB Leipzig Weserstadion (Bremen) Biletler 5 Eylül Cumartesi, 18:30 Schalke 04 - Bayern Münih VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Biletler 6 Eylül Pazar, 15:30 Hamburger SV - Mainz 05 Volksparkstadion (Hamburg) Biletler 6 Eylül Pazar, 17:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg Deutsche Bank Park (Frankfurt) Biletler

Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Bundesliga maç biletleri almanın en güvenilir ve uygun maliyetli yöntemi, kulüplerin resmi siteleri üzerinden işlem yapmaktır. Bilet satış bilgileri, satışa çıkış tarihleri ve müsaitlik durumu için bu siteleri düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

Kombine sahipleri genellikle ilk satın alma hakkını elde eder, ardından üyeler ve sonra genel satış gelir.

Birçok kulüp, üyelere ön satışlarda öncelikli erişim ve avantajlı bilet seçenekleri sunuyor. Bu nedenle birden fazla maça gitmeyi planlıyorsanız üye olmayı düşünebilirsiniz.

Ancak Bayern Münih - Borussia Dortmund ("Der Klassiker") ve Hamburger SV - Werder Bremen ("Nordderby") gibi sezon boyunca öne çıkan Bundesliga maçlarında yerinizi garantilemek istiyorsanız, biletler tükenmeden mümkün olduğunca erken satın almaya çalışmanız iyi bir fikir olacaktır.

Buna ek olarak taraftarlar, ikincil piyasadan da koltuk satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir.

Bundesliga biletleri ne kadar?

Resmi Bundesliga maç biletleri ortalama olarak 10 € ile 90 € arasında değişiyor.

İşte kulüp fiyatlandırmalarına dair bazı örnekler:

Kulüp Ayakta (Yetişkin) Oturmalı (Standart) Oturmalı (Üst kategori) Bayern Münih 15 € 40 € 80 € Borussia Dortmund 18,50 € 38 € 75 € Eintracht Frankfurt 15 € 25 € 85 € Köln 16 € 35 € 75 € RB Leipzig 15 € 30 € 70 €



Bundesliga ayrıca, kulüplerin tekil yatırımcılar yerine üyelerin çoğunluk sahipliğinde olmasını sağlayan "50+1" kuralıyla da ünlüdür. Bu da bilet fiyatlarını Avrupa'nın diğer üst düzey liglerine kıyasla nispeten ulaşılabilir tutar.

Bundesliga hospitality biletleri nasıl alınır?

Maç bileti, konaklama, lounge erişimi ve diğer ayrıcalıkları içeren VIP veya hospitality paketleri de Bundesliga kulüplerinin büyük çoğunluğunda satın alınabiliyor.

Bir hospitality paketinden ne beklemeniz gerektiğini mi merak ediyorsunuz? Allianz Arena, Signal Iduna Park ve Red Bull Arena gibi başlıca Bundesliga statlarında dikkat etmeniz gerekenler şöyle:

Standart VIP Koltuğu: Stadyumun seçkin bir noktasında premium dolgulu koltuk, ortak lounge erişimi, açık büfe yemek ve ücretsiz içecekler, maç başına 200 €'dan başlayan fiyatlarla

Stadyumun seçkin bir noktasında premium dolgulu koltuk, ortak lounge erişimi, açık büfe yemek ve ücretsiz içecekler, Kulüp / Business Lounge: Maç öncesi, sırası ve sonrasında özel lounge erişimi sunan ayrılmış premium koltuklar, üst düzey ikram, açık bar ve eğlence, maç başına 300 €'dan başlayan fiyatlarla

Maç öncesi, sırası ve sonrasında özel lounge erişimi sunan ayrılmış premium koltuklar, üst düzey ikram, açık bar ve eğlence, Temalı / Premium Lounge: Geliştirilmiş menüler, şampanya ve seçkin koltuklarla birlikte özel markalanmış hospitality alanları (örneğin Champions Club, Gold Lounge, RBL Club), maç başına 600 €'dan başlayan fiyatlarla

Geliştirilmiş menüler, şampanya ve seçkin koltuklarla birlikte özel markalanmış hospitality alanları (örneğin Champions Club, Gold Lounge, RBL Club), Özel Süit / Skybox: 8-20 misafir için lüks yemek, kişisel personel ve özel imkanlar sunan tamamen kapalı özel loca, maç başına 3.000 €'dan başlayan fiyatlarla

8-20 misafir için lüks yemek, kişisel personel ve özel imkanlar sunan tamamen kapalı özel loca, Ultra Premium Paket: Gurme fine dining, sınırsız premium içecek ve VIP erişimi içeren Prestige veya Platinum Lounge gibi en üst düzey hospitality seçenekleri, kişi başı maç başına 1.200 €'dan başlayan fiyatlarla

Bundesliga hakkında bilinmesi gerekenler

Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick ve Luis Diaz gibi küresel futbol yıldızlarının şu anda Almanya'da, dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarında (Bayern Münih, Borussia Dortmund vb.) forma giymesi nedeniyle taraftarlar Bundesliga maç biletleri almak için adeta yarışıyor.

Elbette sporun yıldız isimlerini cezbetmek Bundesliga için yeni bir durum değil; Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben ve Jude Bellingham gibi isimler de daha önce Almanya sahnesinde parlamıştı.

1963'te kurulan Bundesliga, zengin bir tarihe sahip ve kendisini Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden biri olarak kabul ettirdi. Canlı, dostane atmosferi ve her yaştan tutkulu taraftarlarıyla tanınan ligde, ülkenin dört bir yanından 18 takım yer alıyor.

İki yıl önce Bayer Leverkusen tarafından, 2012'den bu yana ilk kez tahttan indirilmesine rağmen Bayern Münih o günden beri yeniden kükredi ve son iki sezonda toplam 29 puan farkla şampiyon oldu. Harry Kane bir kez daha takımın gol yükünü çeken isim oldu ve İngiliz efsane şimdi Alman devindeki 100 gol barajına doğru ilerliyor.