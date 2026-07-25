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Book Bundesliga 2026/27 Tickets

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Bundesliga 2026/27 biletleri nasıl alınır: Maç haftası fikstürü, takım güncellemeleri, ortalama bilet fiyatları ve daha fazlası

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Tickets
Bundesliga
Bayern Münih
Dortmund

Alman futbolunun sunduğu tüm güzelliklerin tadını şöyle çıkarabilirsiniz

Bayern Münih, bu yılın başlarında 14 sezonda 13. kez Bundesliga şampiyonluğunu garantiledi. Bugünden bilet alarak, gelecek sezonda 36. lig şampiyonluğu arayışındaki Alman futbol devini canlı izleyebilirsiniz.

Die Roten'i izlemek istemiyor musunuz? Bayern'i zirveden indirmeye çalışan Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen gibi takımların da yer aldığı çok sayıda dikkat çekici Bundesliga karşılaşması ufukta görünüyor.

Bizi yine büyüleyici bir Bundesliga sezonu bekliyor ve Bundesliga maç biletlerinizi almak için şimdi tam zamanı. GOAL bilet satın alma sürecinde size rehberlik etsin.

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Yaklaşan 1. hafta Bundesliga fikstürü ve biletler

Tarih ve saat (CET)KarşılaşmaStadyumBiletler
28 Ağustos Cuma, 20:45Bayern Münih - StuttgartAllianz Arena (Münih)Biletler
29 Ağustos Cumartesi, 15:30Elversberg - Bayer LeverkusenWaldstadion an der Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg)Biletler
29 Ağustos Cumartesi, 15:30Köln - HoffenheimRheinEnergieSTADION (Köln)Biletler
29 Ağustos Cumartesi, 15:30Mainz 05 - PaderbornMewa Arena (Mainz)Biletler
29 Ağustos Cumartesi, 15:30RB Leipzig - Borussia M'gladbachRed Bull Arena (Leipzig)Biletler
29 Ağustos Cumartesi, 15:30Union Berlin - Eintracht FrankfurtStadion An der Alten Försterei (Berlin)Biletler
29 Ağustos Cumartesi, 18:30Borussia Dortmund - Hamburger SVSignal Iduna Park (Dortmund)Biletler
30 Ağustos Pazar, 15:30Freiburg - Werder BremenEuropa-Park-Stadion (Freiburg)Biletler
30 Ağustos Pazar, 17:30Augsburg - Schalke 04WWK Arena (Augsburg)Biletler

Yaklaşan 2. hafta Bundesliga fikstürü ve biletler

Tarih ve saat (CET)KarşılaşmaStadyumBiletler
4 Eylül Cuma, 20:30Stuttgart - KölnMHPArena (Stuttgart)Biletler
5 Eylül Cumartesi, 15:30Bayer Leverkusen - Union BerlinBayArena (Leverkusen)Biletler
5 Eylül Cumartesi, 15:30Borussia M'gladbach - ElversbergBORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)Biletler
5 Eylül Cumartesi, 15:30Hoffenheim - Borussia DortmundPreZero Arena (Sinsheim)Biletler
5 Eylül Cumartesi, 15:30Paderborn - FreiburgHome Deluxe Arena (Paderborn)Biletler
5 Eylül Cumartesi, 15:30Werder Bremen - RB LeipzigWeserstadion (Bremen)Biletler
5 Eylül Cumartesi, 18:30Schalke 04 - Bayern MünihVELTINS-Arena (Gelsenkirchen)Biletler
6 Eylül Pazar, 15:30Hamburger SV - Mainz 05Volksparkstadion (Hamburg)Biletler
6 Eylül Pazar, 17:30Eintracht Frankfurt - AugsburgDeutsche Bank Park (Frankfurt)Biletler

Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Bundesliga maç biletleri almanın en güvenilir ve uygun maliyetli yöntemi, kulüplerin resmi siteleri üzerinden işlem yapmaktır. Bilet satış bilgileri, satışa çıkış tarihleri ve müsaitlik durumu için bu siteleri düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

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FC Rottach-Egern
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Bayern Münih crest
Bayern Münih
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Club Friendlies
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FC Tokyo
FCT
Dortmund crest
Dortmund
BVB

Kombine sahipleri genellikle ilk satın alma hakkını elde eder, ardından üyeler ve sonra genel satış gelir. 

Birçok kulüp, üyelere ön satışlarda öncelikli erişim ve avantajlı bilet seçenekleri sunuyor. Bu nedenle birden fazla maça gitmeyi planlıyorsanız üye olmayı düşünebilirsiniz.

Ancak Bayern Münih - Borussia Dortmund ("Der Klassiker") ve Hamburger SV - Werder Bremen ("Nordderby") gibi sezon boyunca öne çıkan Bundesliga maçlarında yerinizi garantilemek istiyorsanız, biletler tükenmeden mümkün olduğunca erken satın almaya çalışmanız iyi bir fikir olacaktır.

Buna ek olarak taraftarlar, ikincil piyasadan da koltuk satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir.

Bundesliga 2026/27 biletleriHemen rezervasyon yap

Bundesliga biletleri ne kadar?

Resmi Bundesliga maç biletleri ortalama olarak 10 € ile 90 € arasında değişiyor. 

İşte kulüp fiyatlandırmalarına dair bazı örnekler:

KulüpAyakta (Yetişkin)Oturmalı (Standart)Oturmalı (Üst kategori)
Bayern Münih15 €40 €80 €
Borussia Dortmund18,50 €38 €75 €
Eintracht Frankfurt15 €25 €85 €
Köln16 €35 €75 €
RB Leipzig15 €30 €70 €


Bundesliga ayrıca, kulüplerin tekil yatırımcılar yerine üyelerin çoğunluk sahipliğinde olmasını sağlayan "50+1" kuralıyla da ünlüdür. Bu da bilet fiyatlarını Avrupa'nın diğer üst düzey liglerine kıyasla nispeten ulaşılabilir tutar.

Bundesliga hospitality biletleri nasıl alınır?

Maç bileti, konaklama, lounge erişimi ve diğer ayrıcalıkları içeren VIP veya hospitality paketleri de Bundesliga kulüplerinin büyük çoğunluğunda satın alınabiliyor.

Bir hospitality paketinden ne beklemeniz gerektiğini mi merak ediyorsunuz? Allianz Arena, Signal Iduna Park ve Red Bull Arena gibi başlıca Bundesliga statlarında dikkat etmeniz gerekenler şöyle:

  • Standart VIP Koltuğu: Stadyumun seçkin bir noktasında premium dolgulu koltuk, ortak lounge erişimi, açık büfe yemek ve ücretsiz içecekler, maç başına 200 €'dan başlayan fiyatlarla
  • Kulüp / Business Lounge: Maç öncesi, sırası ve sonrasında özel lounge erişimi sunan ayrılmış premium koltuklar, üst düzey ikram, açık bar ve eğlence, maç başına 300 €'dan başlayan fiyatlarla
  • Temalı / Premium Lounge: Geliştirilmiş menüler, şampanya ve seçkin koltuklarla birlikte özel markalanmış hospitality alanları (örneğin Champions Club, Gold Lounge, RBL Club), maç başına 600 €'dan başlayan fiyatlarla
  • Özel Süit / Skybox: 8-20 misafir için lüks yemek, kişisel personel ve özel imkanlar sunan tamamen kapalı özel loca, maç başına 3.000 €'dan başlayan fiyatlarla
  • Ultra Premium Paket: Gurme fine dining, sınırsız premium içecek ve VIP erişimi içeren Prestige veya Platinum Lounge gibi en üst düzey hospitality seçenekleri, kişi başı maç başına 1.200 €'dan başlayan fiyatlarla

Bundesliga hakkında bilinmesi gerekenler

Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick ve Luis Diaz gibi küresel futbol yıldızlarının şu anda Almanya'da, dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarında (Bayern Münih, Borussia Dortmund vb.) forma giymesi nedeniyle taraftarlar Bundesliga maç biletleri almak için adeta yarışıyor.

Elbette sporun yıldız isimlerini cezbetmek Bundesliga için yeni bir durum değil; Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben ve Jude Bellingham gibi isimler de daha önce Almanya sahnesinde parlamıştı.

1963'te kurulan Bundesliga, zengin bir tarihe sahip ve kendisini Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden biri olarak kabul ettirdi. Canlı, dostane atmosferi ve her yaştan tutkulu taraftarlarıyla tanınan ligde, ülkenin dört bir yanından 18 takım yer alıyor.

İki yıl önce Bayer Leverkusen tarafından, 2012'den bu yana ilk kez tahttan indirilmesine rağmen Bayern Münih o günden beri yeniden kükredi ve son iki sezonda toplam 29 puan farkla şampiyon oldu. Harry Kane bir kez daha takımın gol yükünü çeken isim oldu ve İngiliz efsane şimdi Alman devindeki 100 gol barajına doğru ilerliyor.

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