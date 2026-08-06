Bayern Münih, bu yılın başlarında 14 sezonda 13. kez Bundesliga şampiyonluğunu garantiledi. Alman futbol devini gelecek sezonda 36. lig şampiyonluğu arayışında sahada izlemek için biletlerinizi bugün alabilirsiniz.

Die Roten'i izlemek istemiyor musunuz? Bayern'i tahtından indirmeyi hedefleyen Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen gibi takımların da yer aldığı dikkat çekici çok sayıda Bundesliga karşılaşması ufukta görünüyor.

Bizi yine büyüleyici bir Bundesliga sezonu bekliyor ve Bundesliga maç bileti almak için bundan daha iyi bir zaman olamaz. GOAL, bilet satın alma sürecinde size rehberlik ediyor.

Yaklaşan 1. hafta Bundesliga fikstürü ve biletleri

Tarih ve Saat (CET) Karşılaşma Stat Biletler 28 Ağu Cum, 20:45 Bayern Münih - Stuttgart Allianz Arena (Münih) Biletler 29 Ağu Cmt, 15:30 Elversberg - Bayer Leverkusen Waldstadion an der Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg) Biletler 29 Ağu Cmt, 15:30 Köln - Hoffenheim RheinEnergieSTADION (Köln) Biletler 29 Ağu Cmt, 15:30 Mainz 05 - Paderborn Mewa Arena (Mainz) Biletler 29 Ağu Cmt, 15:30 RB Leipzig - Borussia M'gladbach Red Bull Arena (Leipzig) Biletler 29 Ağu Cmt, 15:30 Union Berlin - Eintracht Frankfurt Stadion An der Alten Försterei (Berlin) Biletler 29 Ağu Cmt, 18:30 Borussia Dortmund - Hamburger SV Signal Iduna Park (Dortmund) Biletler 30 Ağu Paz, 15:30 Freiburg - Werder Bremen Europa-Park-Stadion (Freiburg) Biletler 30 Ağu Paz, 17:30 Augsburg - Schalke 04 WWK Arena (Augsburg) Biletler

Yaklaşan 2. hafta Bundesliga fikstürü ve biletleri

Tarih ve Saat (CET) Karşılaşma Stat Biletler 4 Eyl Cum, 20:30 Stuttgart - Köln MHPArena (Stuttgart) Biletler 5 Eyl Cmt, 15:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin BayArena (Leverkusen) Biletler 5 Eyl Cmt, 15:30 Borussia M'gladbach - Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Biletler 5 Eyl Cmt, 15:30 Hoffenheim - Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Biletler 5 Eyl Cmt, 15:30 Paderborn - Freiburg Home Deluxe Arena (Paderborn) Biletler 5 Eyl Cmt, 15:30 Werder Bremen - RB Leipzig Weserstadion (Bremen) Biletler 5 Eyl Cmt, 18:30 Schalke 04 - Bayern Münih VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Biletler 6 Eyl Paz, 15:30 Hamburger SV - Mainz 05 Volksparkstadion (Hamburg) Biletler 6 Eyl Paz, 17:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg Deutsche Bank Park (Frankfurt) Biletler

Bundesliga bileti nasıl alınır?

Bundesliga maç biletleri satın almanın en güvenilir ve en hesaplı yöntemi, kulüplerin resmi internet siteleridir. Bilet satış bilgileri, satışa çıkış tarihleri ve bulunabilirlik için bu siteleri düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

Kombine sahipleri genellikle ilk önceliğe sahip olur, ardından üyeler ve sonra genel satış gelir.

Pek çok kulüp, üyelere ön satışlarda öncelikli erişim ve avantajlı bilet seçenekleri sunar. Bu nedenle birden fazla maça gitmeyi planlıyorsanız üye olmayı düşünebilirsiniz.

Sezon boyunca Bayern Münih - Borussia Dortmund ("Der Klassiker") ve Hamburger SV - Werder Bremen ("Nordderby") gibi yüksek profilli Bundesliga maçlarında yerinizi garantilemek isteyenler için ise biletler tükenmeden mümkün olduğunca erken satın almaya çalışmak iyi bir fikirdir.

Bunun yanı sıra taraftarlar, ikincil piyasadan da koltuk satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir.

Bundesliga biletleri ne kadar?

Resmi Bundesliga maç biletleri ortalama olarak €10-€90 arasında değişir.

İşte kulüp fiyatlandırmalarına dair bazı örnekler:

Kulüp Ayakta (Yetişkin) Oturmalı (Standart) Oturmalı (Üst Kademe) Bayern Münih €15 €40 €80 Borussia Dortmund €18.50 €38 €75 Eintracht Frankfurt €15 €25 €85 Köln €16 €35 €75 RB Leipzig €15 €30 €70



Bundesliga ayrıca, kulüplerin tekil yatırımcılar yerine üyelerin çoğunluk sahipliğinde olmasını sağlayan "50+1" kuralıyla da ünlüdür. Bu da bilet fiyatlarını diğer üst düzey Avrupa liglerine kıyasla görece uygun tutar.

Bundesliga hospitality biletleri nasıl alınır?

Maç bileti, konaklama, lounge erişimi ve diğer avantajları içeren VIP veya hospitality paketleri de Bundesliga kulüplerinin büyük bölümünde satın alınabiliyor.

Bir hospitality paketinden ne beklemeniz gerektiğini merak mı ediyorsunuz? Allianz Arena, Signal Iduna Park ve Red Bull Arena gibi başlıca Bundesliga statlarında dikkat etmeniz gerekenler şunlar:

Standart VIP Koltuğu: Stadyumun merkezi bir noktasında premium dolgulu koltuk, ortak lounge erişimi, açık büfe yemek ve ücretsiz içecekler, maç başına €200'dan başlayan fiyatlarla

Stadyumun merkezi bir noktasında premium dolgulu koltuk, ortak lounge erişimi, açık büfe yemek ve ücretsiz içecekler, Kulüp / Business Lounge: Maç öncesi, sırası ve sonrasında özel lounge erişimi olan ayrılmış premium koltuklar, üst düzey catering, limitsiz bar ve eğlence, maç başına €300'dan başlayan fiyatlarla

Maç öncesi, sırası ve sonrasında özel lounge erişimi olan ayrılmış premium koltuklar, üst düzey catering, limitsiz bar ve eğlence, Temalı / Premium Lounge: Geliştirilmiş menüler, şampanya ve merkezi koltuklarla özel markalı hospitality alanları (ör. Champions Club, Gold Lounge, RBL Club), maç başına €600'dan başlayan fiyatlarla

Geliştirilmiş menüler, şampanya ve merkezi koltuklarla özel markalı hospitality alanları (ör. Champions Club, Gold Lounge, RBL Club), Özel Süit / Skybox: 8-20 misafir için tam kapalı özel loca, lüks yemek, kişisel personel ve özel olanaklar, maç başına €3,000'dan başlayan fiyatlarla

8-20 misafir için tam kapalı özel loca, lüks yemek, kişisel personel ve özel olanaklar, Ultra-Premium Paket: Gurme fine dining, sınırsız premium içecek ve VIP erişimiyle Prestige veya Platinum Lounge gibi en üst düzey hospitality seçenekleri, kişi başı maç başına €1,200'dan başlayan fiyatlarla

Bundesliga hakkında bilinmesi gerekenler

Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick ve Luis Diaz gibi çok sayıda küresel futbol yıldızı şu anda Almanya'da, dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarında (Bayern Münih, Borussia Dortmund vb.) forma giydiği için taraftarlar Bundesliga maç biletlerini kapmak için adeta yarışıyor.

Bundesliga'nın sporun yıldız isimlerini çekmesi elbette yeni bir durum değil; Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben ve Jude Bellingham gibi isimler de daha önce Almanya sahnesinde parlamıştı.

1963'te kurulan Bundesliga, zengin bir tarihe sahip ve kendisini Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden biri olarak kabul ettirmiş durumda. Canlı, dostane atmosferi ve her yaştan tutkulu taraftarlarıyla tanınan ligde, ülkenin dört bir yanından 18 takım yer alıyor.

İki yıl önce Bayer Leverkusen tarafından, 2012'den bu yana ilk kez, tahtından indirilmesine rağmen Bayern Münih o günden beri yeniden kükredi ve son iki sezonda toplam 29 puan farkla şampiyonluğa ulaştı. Harry Kane bir kez daha takımın gol yükünü çeken isim oldu ve İngiliz efsane şimdi Alman devindeki 100 gol barajına doğru ilerliyor.