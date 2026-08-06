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Book Bundesliga 2026/27 Tickets

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Bundesliga 2026/27 biletleri nasıl alınır: Maç günü fikstürü, takım güncellemeleri, ortalama bilet fiyatları ve daha fazlası

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Tickets
Bundesliga
Bayern Münih
Dortmund

Alman futbolunun sunduğu tüm güzelliklerin tadını şöyle çıkarabilirsiniz

Bayern Münih, bu yılın başlarında 14 sezonda 13. kez Bundesliga şampiyonluğunu garantiledi. Alman futbol devini gelecek sezonda 36. lig şampiyonluğu arayışında sahada izlemek için biletlerinizi bugün alabilirsiniz.

Die Roten'i izlemek istemiyor musunuz? Bayern'i tahtından indirmeyi hedefleyen Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen gibi takımların da yer aldığı dikkat çekici çok sayıda Bundesliga karşılaşması ufukta görünüyor.

Bizi yine büyüleyici bir Bundesliga sezonu bekliyor ve Bundesliga maç bileti almak için bundan daha iyi bir zaman olamaz. GOAL, bilet satın alma sürecinde size rehberlik ediyor.

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Yaklaşan 1. hafta Bundesliga fikstürü ve biletleri

Tarih ve Saat (CET)KarşılaşmaStatBiletler
28 Ağu Cum, 20:45Bayern Münih - StuttgartAllianz Arena (Münih)Biletler
29 Ağu Cmt, 15:30Elversberg - Bayer LeverkusenWaldstadion an der Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg)Biletler
29 Ağu Cmt, 15:30Köln - HoffenheimRheinEnergieSTADION (Köln)Biletler
29 Ağu Cmt, 15:30Mainz 05 - PaderbornMewa Arena (Mainz)Biletler
29 Ağu Cmt, 15:30RB Leipzig - Borussia M'gladbachRed Bull Arena (Leipzig)Biletler
29 Ağu Cmt, 15:30Union Berlin - Eintracht FrankfurtStadion An der Alten Försterei (Berlin)Biletler
29 Ağu Cmt, 18:30Borussia Dortmund - Hamburger SVSignal Iduna Park (Dortmund)Biletler
30 Ağu Paz, 15:30Freiburg - Werder BremenEuropa-Park-Stadion (Freiburg)Biletler
30 Ağu Paz, 17:30Augsburg - Schalke 04WWK Arena (Augsburg)Biletler

Yaklaşan 2. hafta Bundesliga fikstürü ve biletleri

Tarih ve Saat (CET)KarşılaşmaStatBiletler
4 Eyl Cum, 20:30Stuttgart - KölnMHPArena (Stuttgart)Biletler
5 Eyl Cmt, 15:30Bayer Leverkusen - Union BerlinBayArena (Leverkusen)Biletler
5 Eyl Cmt, 15:30Borussia M'gladbach - ElversbergBORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)Biletler
5 Eyl Cmt, 15:30Hoffenheim - Borussia DortmundPreZero Arena (Sinsheim)Biletler
5 Eyl Cmt, 15:30Paderborn - FreiburgHome Deluxe Arena (Paderborn)Biletler
5 Eyl Cmt, 15:30Werder Bremen - RB LeipzigWeserstadion (Bremen)Biletler
5 Eyl Cmt, 18:30Schalke 04 - Bayern MünihVELTINS-Arena (Gelsenkirchen)Biletler
6 Eyl Paz, 15:30Hamburger SV - Mainz 05Volksparkstadion (Hamburg)Biletler
6 Eyl Paz, 17:30Eintracht Frankfurt - AugsburgDeutsche Bank Park (Frankfurt)Biletler

Bundesliga bileti nasıl alınır?

Bundesliga maç biletleri satın almanın en güvenilir ve en hesaplı yöntemi, kulüplerin resmi internet siteleridir. Bilet satış bilgileri, satışa çıkış tarihleri ve bulunabilirlik için bu siteleri düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

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Arsenal
ARS
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Dortmund
BVB
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Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL

Kombine sahipleri genellikle ilk önceliğe sahip olur, ardından üyeler ve sonra genel satış gelir. 

Pek çok kulüp, üyelere ön satışlarda öncelikli erişim ve avantajlı bilet seçenekleri sunar. Bu nedenle birden fazla maça gitmeyi planlıyorsanız üye olmayı düşünebilirsiniz.

Sezon boyunca Bayern Münih - Borussia Dortmund ("Der Klassiker") ve Hamburger SV - Werder Bremen ("Nordderby") gibi yüksek profilli Bundesliga maçlarında yerinizi garantilemek isteyenler için ise biletler tükenmeden mümkün olduğunca erken satın almaya çalışmak iyi bir fikirdir.

Bunun yanı sıra taraftarlar, ikincil piyasadan da koltuk satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir.

Bundesliga 2026/27 biletleriHemen rezervasyon yap

Bundesliga biletleri ne kadar?

Resmi Bundesliga maç biletleri ortalama olarak €10-€90 arasında değişir. 

İşte kulüp fiyatlandırmalarına dair bazı örnekler:

KulüpAyakta (Yetişkin)Oturmalı (Standart)Oturmalı (Üst Kademe)
Bayern Münih€15€40€80
Borussia Dortmund€18.50€38€75
Eintracht Frankfurt€15€25€85
Köln€16€35€75
RB Leipzig€15€30€70


Bundesliga ayrıca, kulüplerin tekil yatırımcılar yerine üyelerin çoğunluk sahipliğinde olmasını sağlayan "50+1" kuralıyla da ünlüdür. Bu da bilet fiyatlarını diğer üst düzey Avrupa liglerine kıyasla görece uygun tutar.

Bundesliga hospitality biletleri nasıl alınır?

Maç bileti, konaklama, lounge erişimi ve diğer avantajları içeren VIP veya hospitality paketleri de Bundesliga kulüplerinin büyük bölümünde satın alınabiliyor.

Bir hospitality paketinden ne beklemeniz gerektiğini merak mı ediyorsunuz? Allianz Arena, Signal Iduna Park ve Red Bull Arena gibi başlıca Bundesliga statlarında dikkat etmeniz gerekenler şunlar:

  • Standart VIP Koltuğu: Stadyumun merkezi bir noktasında premium dolgulu koltuk, ortak lounge erişimi, açık büfe yemek ve ücretsiz içecekler, maç başına €200'dan başlayan fiyatlarla
  • Kulüp / Business Lounge: Maç öncesi, sırası ve sonrasında özel lounge erişimi olan ayrılmış premium koltuklar, üst düzey catering, limitsiz bar ve eğlence, maç başına €300'dan başlayan fiyatlarla
  • Temalı / Premium Lounge: Geliştirilmiş menüler, şampanya ve merkezi koltuklarla özel markalı hospitality alanları (ör. Champions Club, Gold Lounge, RBL Club), maç başına €600'dan başlayan fiyatlarla
  • Özel Süit / Skybox: 8-20 misafir için tam kapalı özel loca, lüks yemek, kişisel personel ve özel olanaklar, maç başına €3,000'dan başlayan fiyatlarla
  • Ultra-Premium Paket: Gurme fine dining, sınırsız premium içecek ve VIP erişimiyle Prestige veya Platinum Lounge gibi en üst düzey hospitality seçenekleri, kişi başı maç başına €1,200'dan başlayan fiyatlarla

Bundesliga hakkında bilinmesi gerekenler

Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick ve Luis Diaz gibi çok sayıda küresel futbol yıldızı şu anda Almanya'da, dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarında (Bayern Münih, Borussia Dortmund vb.) forma giydiği için taraftarlar Bundesliga maç biletlerini kapmak için adeta yarışıyor.

Bundesliga'nın sporun yıldız isimlerini çekmesi elbette yeni bir durum değil; Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben ve Jude Bellingham gibi isimler de daha önce Almanya sahnesinde parlamıştı.

1963'te kurulan Bundesliga, zengin bir tarihe sahip ve kendisini Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden biri olarak kabul ettirmiş durumda. Canlı, dostane atmosferi ve her yaştan tutkulu taraftarlarıyla tanınan ligde, ülkenin dört bir yanından 18 takım yer alıyor.

İki yıl önce Bayer Leverkusen tarafından, 2012'den bu yana ilk kez, tahtından indirilmesine rağmen Bayern Münih o günden beri yeniden kükredi ve son iki sezonda toplam 29 puan farkla şampiyonluğa ulaştı. Harry Kane bir kez daha takımın gol yükünü çeken isim oldu ve İngiliz efsane şimdi Alman devindeki 100 gol barajına doğru ilerliyor.

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