Bundesliga biletleri satın alın

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2. hafta öncesi Bundesliga fikstürü ve biletler

Tarih ve saat (CET) Maç Stadyum Biletler Cum 4 Eyl, 20:30 Stuttgart - Köln MHPArena (Stuttgart) Biletler Cmt 5 Eyl, 15:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin BayArena (Leverkusen) Biletler Cmt 5 Eyl, 15:30 Borussia M'gladbach - Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Biletler Cmt 5 Eyl, 15:30 Hoffenheim - Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Biletler Cmt 5 Eyl, 15:30 Paderborn - Freiburg Home Deluxe Arena (Paderborn) Biletler Cmt 5 Eyl, 15:30 Werder Bremen - RB Leipzig Weserstadion (Bremen) Biletler Cmt 5 Eyl, 18:30 Schalke 04 - Bayern Münih VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Biletler Paz 6 Eyl, 15:30 Hamburger SV - Mainz 05 Volksparkstadion (Hamburg) Biletler Paz 6 Eyl, 17:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg Deutsche Bank Park (Frankfurt) Biletler

Bundesliga bileti nasıl alınır?

Bundesliga maç bileti almanın en güvenilir ve uygun maliyetli yöntemi, kulüplerin resmi internet siteleri üzerinden satın almaktır. Bilet satış bilgileri, satışa çıkış tarihleri ve stok durumu için bu siteleri düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

Kombine sahipleri genellikle ilk satın alma hakkını elde eder, ardından üyeler ve sonra genel satış gelir.

Birçok kulüp, üyelere ön satışlara öncelikli erişim ve avantajlı bilet seçenekleri sunar. Bu nedenle, birden fazla maça gitmeyi planlıyorsanız üye olmayı düşünebilirsiniz.

Sezon boyunca Bayern Münih - Borussia Dortmund ("Der Klassiker") ve Hamburger SV - Werder Bremen ("Nordderby") gibi yüksek profilli Bundesliga maçlarında yerinizi garantilemek istiyorsanız, biletler tükenmeden olabildiğince erken satın almaya çalışmanız iyi bir fikir olacaktır.

Buna ek olarak taraftarlar, ikincil piyasadan da koltuk satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir.

Bundesliga biletleri ne kadar?

Resmi Bundesliga maç biletleri ortalama olarak €10-€90 aralığında değişir.

İşte kulüp fiyatlandırmalarına dair bazı örnekler:

Kulüp Ayakta (Yetişkin) Oturmalı (Standart) Oturmalı (Üst kademe) Bayern Münih €15 €40 €80 Borussia Dortmund €18,50 €38 €75 Eintracht Frankfurt €15 €25 €85 Köln €16 €35 €75 RB Leipzig €15 €30 €70

Bundesliga ayrıca, kulüplerin tekil yatırımcılardan ziyade üyeler tarafından çoğunluk hissesine sahip olmasını güvence altına alan "50+1" kuralıyla da ünlüdür. Bu da bilet fiyatlarını diğer büyük Avrupa liglerine kıyasla nispeten erişilebilir tutar.

Bundesliga hospitality biletleri nasıl alınır?

Maç biletleri, konaklama, lounge erişimi ve diğer avantajları içeren VIP veya hospitality paketleri de Bundesliga kulüplerinin büyük bölümünde satın alınabilir.

Bir hospitality paketinden neler beklemeniz gerektiğini mi merak ediyorsunuz? Allianz Arena, Signal Iduna Park ve Red Bull Arena gibi başlıca Bundesliga statlarında dikkat etmeniz gerekenler şöyle:

Standart VIP koltuğu: Stadyumun merkezi bir bölümünde premium dolgulu koltuk, ortak lounge erişimi, açık büfe yemek ve ücretsiz içecekler, maç başına €200'dan başlayan fiyatlarla

Kulüp / Business Lounge: Maç öncesi, sırası ve sonrasında özel lounge erişimi, üst düzey ikram, açık bar ve eğlenceyle birlikte ayrılmış premium oturma alanı, maç başına €300'dan başlayan fiyatlarla

Temalı / Premium Lounge: Geliştirilmiş menüler, şampanya ve merkezi oturma alanlarıyla birlikte özel markalanmış hospitality alanları (örneğin Champions Club, Gold Lounge, RBL Club), maç başına €600'dan başlayan fiyatlarla

Özel suit / Skybox: 8-20 misafir için lüks yemek, kişisel personel ve özel olanaklarla tamamen kapalı özel locа, maç başına €3.000'dan başlayan fiyatlarla

Ultra premium paket: Prestige veya Platinum Lounge gibi, gurme fine dining, sınırsız premium içecek ve VIP erişimi sunan en üst seviye hospitality seçenekleri, kişi başı maç başına €1.200'dan başlayan fiyatlarla

Bundesliga hakkında bilinmesi gerekenler

Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick ve Luis Diaz gibi dünya çapındaki çok sayıda futbol yıldızı şu anda Almanya'da, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarında forma giyerken taraftarlar Bundesliga maç bileti bulmak için adeta yarışıyor.

Elbette sporun yıldız isimlerini çekmek Bundesliga için yeni bir durum değil; Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben ve Jude Bellingham gibi isimler de daha önce Almanya sahnesinde parladı.

1963'te kurulan Bundesliga, zengin bir tarihe sahip ve kendisini Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden biri olarak kabul ettirdi. Canlı, dostane atmosferi ve her yaştan tutkulu taraftarlarıyla tanınan ligde, ülkenin dört bir yanından 18 takım yer alıyor.

Bayer Leverkusen'in iki yıl önce, 2012'den bu yana ilk kez Bayern Münih'i tahtından indirmesine rağmen Bayern Münih o tarihten bu yana güçlü bir dönüş yaptı ve son iki sezonda toplam 29 puan farkla şampiyonluğa ulaştı. Harry Kane bir kez daha takımın gol yükünü çeken isim oldu ve İngiliz efsane şimdi Alman devindeki 100 gol barajına doğru ilerliyor.