"Bence utanç verici. Futbolda bu tür düşünceleri konuşuyor olmamızdan utanıyorum" diyen Eberl, çarşamba günü Rottach-Egern'de yeni transfer Nathaniel Brown'ın tanıtım basın toplantısında konuştu.









Eberl, "Futbol bize ait değil. Bu bir oyun. FIFA benim için bu oyuna eşlik etmek, onu bir şekle ve kurallara oturtmak, dünya şampiyonaları düzenlemek için var" dedi. Ancak şu anda dünya futbolunun çatı kuruluşunun "artık sadece kâr elde etmek için var olduğu" hissine kapıldığını belirten Eberl, "Sanki artık sadece para kazanmak isteniyor, mümkün olan her kanaldan. Futbolun içinden gelen biri olarak bu beni iğrendiriyor" ifadelerini kullandı.

Bayern patronu Eberl, UEFA'nın boykot planlarını destekliyor

Yaklaşan UEFA kriz toplantısına ilişkin olarak, burada FIFA organizasyonlarının boykot edilmesinin - 2030 Dünya Kupası'na katılmama ihtimali dahil - tartışılması beklenirken, Eberl olumlu konuştu.

"Bunu iyi buluyorum. Ben boykot taraftarı değilim, her zaman diyalogdan yana oldum. Ama iş o noktaya gelirse, o zaman gerçekten Avrupa olarak güçlü bir duruş sergilememizden ve 'Hayır, bu bizim sporumuz değil, bu bizim istediğimiz şey değil' dememizden yana olurum. Sonra da buna karşı harekete geçeriz" diye konuşan Eberl, sözlerini sürdürdü.

"Sayın Infantino'nun etrafında kimlerin olduğunu" bilmediğini söyleyen Eberl - yani sık sık sert şekilde eleştirilen FIFA Başkanı'na bu tür fikirleri kimin verdiğini kastederek - şöyle dedi: "Ama gerçekten bok gibi hissettiriyor!"

Infantino'nun, FIFA Forward Enterprise (FFE) adıyla yeni kurulacak bir iştirak üzerinden diğer şeylerin yanı sıra Futbol Dünya Kupası'ndaki hisseleri satmak istemesine yönelik planları salı günü sızmış ve doğrulanmıştı. Bunun ardından dünya çapında büyük bir tepki geldi. "Utanç verici bir plan" ve "yüzsüz bir satış" ifadeleri kullanılırken, dünya futbolunun çatı kuruluşunun açıklaması İsviçre gazetesi Blick'e göre "bomba gibi" etkiledi.

Eberl'den önce DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke de net ifadeler kullanmıştı. Watzke, kicker'a yaptığı açıklamada, "Avrupa futbolunda birçok kişi FIFA'nın planlarını futbola yönelik mutlak bir saldırı olarak görüyor. Ben de bu görüşü paylaşıyorum. Burada bir sınır aşılıyor" dedi. Yapılan görüşmelerin, Avrupa'daki üye federasyonlar arasında bu konuda "birlik" olduğunu gösterdiğini söyledi.







