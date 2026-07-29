“Bunu utanç verici buluyorum. Futbolda böyle düşünceler üzerine konuşuyor olmamızdan utanıyorum” diyen Eberl, çarşamba günü Rottach-Egern’de yeni transfer Nathaniel Brown’ın tanıtım basın toplantısında konuştu.









Eberl, “Futbol bize ait değil. Bu bir oyun. FIFA benim için bu oyuna eşlik etmek, onu belli biçim ve kurallara oturtmak, Dünya Kupaları düzenlemek için var” dedi. Ancak şu anda dünya futbolunun yönetim organının “artık sadece kâr elde etmek için var olduğu” hissine kapıldığını söyledi. “Sanki tek istenen, mümkün olan her kanaldan para kazanmakmış gibi geliyor. Futbolun içinden gelen biri olarak bu bende tiksinti yaratıyor.”

Bayern patronu Eberl, UEFA’nın boykot planlarını destekliyor

Yaklaşan UEFA kriz toplantısına ilişkin olarak, burada FIFA organizasyonlarının boykot edilmesi - yani 2030 Dünya Kupası’na da katılmama - seçeneğinin de tartışılacak olmasıyla ilgili Eberl olumlu konuştu.

“Bunu iyi buluyorum. Ben boykot yanlısı biri değilim, her zaman diyalogdan yana oldum. Ama iş bu noktaya gelirse, o zaman gerçekten Avrupa olarak güçlü bir duruş sergilememiz ve ‘Hayır, bu bizim sporumuz değil, bu bizim istediğimiz şey değil’ dememizden yana olurum. Ve sonra buna karşı da harekete geçeriz” dedi Eberl.

Kendisinin, “Bay Infantino’nun etrafında kimler olduğunu” - yani sık sık sert şekilde eleştirilen FIFA Başkanı’na muhtemel fikirleri kimin verdiğini - bilmediğini söyledi, ancak şunu ekledi: “Ama gerçekten berbat hissettiriyor!”

Infantino’nun, yeni kurulacak FIFA Forward Enterprise (FFE) adlı bir iştirak üzerinden diğer şeylerin yanı sıra Dünya Kupası’ndaki payları satmak istemesine yönelik planları salı günü sızmış ve doğrulanmıştı. Ardından dünya çapında büyük bir tepki geldi. “Utanç verici bir plan”dan söz ediliyor, “utanmaz bir satış” deniyordu; İsviçre gazetesi Blick’e göre dünya futbolunun yönetim organının açıklaması “bomba gibi” etkisi yarattı.

Eberl’den önce DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke de net ifadeler kullanmıştı. Watzke, kicker dergisine, “Avrupa futbolunda birçok kişi FIFA’nın planlarını futbola yönelik mutlak bir saldırı olarak görüyor. Ben de bu görüşü paylaşıyorum. Burada bir sınır aşılıyor” dedi. Yapılan görüşmelerin, Avrupalı üye federasyonlar arasında bu konuda “birlik” olduğunu gösterdiği aktarıldı.







