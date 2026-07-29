"Bunu utanç verici buluyorum. Futbolda bu tür düşünceleri konuşuyor olmamızdan utanıyorum" diyen Eberl, çarşamba günü Rottach-Egern'de yeni transfer Nathaniel Brown'ın tanıtım basın toplantısında konuştu.

"Futbol" diyen Eberl, "bize ait değil. Bu bir oyun. FIFA, benim için bu oyuna eşlik etmek, onu belli bir şekle ve kurallara oturtmak, Dünya Kupaları düzenlemek için var." Ancak şu anda dünya futbolunun yönetim organının "artık sadece kâr etmek için var olduğu" hissine kapıldığını söyledi. "Sanki tek istenen her türlü kanaldan para kazanmakmış gibi geliyor. Futbolun içinden gelen biri olarak bu beni iğrendiriyor."

Bayern yöneticisi Eberl, UEFA'nın boykot planlarını destekliyor

Yaklaşan UEFA kriz toplantısına bakıldığında, burada FIFA organizasyonlarının boykot edilmesi - 2030 Dünya Kupası'na da katılmama anlamında - ihtimalinin de tartışılacak olmasıyla ilgili olarak Eberl olumlu konuştu.

"Bunu iyi buluyorum. Boykot taraftarı biri değilim, her zaman diyalogdan yanayım. Ama iş o noktaya gelirse, o zaman gerçekten Avrupa olarak güçlü bir duruş sergilememiz ve 'Hayır, bu bizim sporumuz değil, istediğimiz şey bu değil' dememizden yana olurum. Sonra da buna karşı harekete geçeriz" dedi Eberl.

Kendisinin, "Bay Infantino'nun çevresinde kimler olduğunu" bilmediğini - yani defalarca sert şekilde eleştirilen FIFA Başkanı'na bu tür fikirleri kimin verdiğini - söyleyen Eberl, şöyle devam etti: "Ama gerçekten bok gibi hissettiriyor!"



