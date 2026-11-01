Alaves karşısında 6-1! Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde PSG deplasmanında aldığı 2-4'lük yenilginin ve El Clasico'da Real Madrid'e 1-2 mağlup olmasının ardından yeniden galibiyet yoluna girdi.

Cumartesi akşamı LaLiga'nın 10. haftasında gelen dokuzuncu galibiyet, aynı zamanda Flick'in Barcelona teknik direktörü olarak 100. galibiyetiydi. Eski Almanya Millî Takımı teknik direktörü ve Bayern Münih ile üçleme kazanan Flick, bu sayıya yalnızca 131 maçta ulaştı. Bu maçların 21'ini kaybetti, 10'unda berabere kaldı. Oyuncuları bu süreçte 375 gol atıp 153 gol yedi. Maç başına 2,37 puan ortalaması ise Bayern dönemindeki kadar baş döndürücü bir seviyede. Flick, o dönemde 86 maçta ortalama 2,53 puan toplamıştı.

Maçın ardından iki FCB arasındaki benzerlikler sorulduğunda Flick, "Bundan hiç hoşlanmıyorum. Takım farklı, durum tamamen farklı. Şu anda her şey iyi görünüyor ama futbolda işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini biliyorum. Hatalardan ders çıkarmak için geçmişe bakıyorum ama felsefem ileriye bakmak" dedi.

Flick, Barcelona tarihinde 100 galibiyete ulaşan sekizinci teknik direktör oldu. Bu sayıya ondan daha hızlı ulaşan tek isim, bugün PSG'nin başında bulunan Luis Enrique'ydi. Enrique, 126. maçında 100. galibiyetini kutlamıştı.

61 yaşındaki teknik direktör, "Mesele ben değilim; takım, taraftarlar ve kulüp. Hepimiz mutluyuz ve taraftarlar son haftalardan sonra bunu gerçekten hak etti. Takımla taraftarlar arasındaki bağ şu anda inanılmaz" dedi.

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Lamine Yamal ve Raphinha çarpıcı rakamlara ulaşmaya devam ediyor

Alaves karşısındaki tek taraflı mücadelede dikkat çeken tek istatistik Flick'in ulaştığı galibiyet sayısı değildi.

Barça, bu sezon 11 maçta 46 gole ulaştı. Aynı süre içinde bu sayı daha önce yalnızca bir kez, 80 yılı aşkın süre önce aşılmıştı. O dönemde, 1940/41 sezonunda Athletic Bilbao 49 golle başlamıştı.

Raphinha, bu sezonki gol sayısını 15'e çıkardı. 21. yüzyılda 11 maç sonunda bu sayıyı yalnızca, 2014'te Real Madrid formasıyla sezona 18 golle başlayan Cristiano Ronaldo aştı.

Üstelik hepsi bu kadar değil: Lamine Yamal, 23 gol katkısıyla (12 gol/11 asist) bu sezon beş büyük ligde en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu. Takım arkadaşı Raphinha ise 17 gol katkısıyla Avrupa genelinde ikinci sırada.

Barça, LaLiga'da Atletico Madrid'in iki puan önünde lider. Real Madrid üçüncü sırada yer alıyor. Flick'in takımı salı günü Aston Villa ve eski öğrencisi Leon Goretzka ile karşılaşacak. Ardından hafta sonunda İspanya ligindeki büyük maçta Atleti, Barça'yı ağırlayacak.