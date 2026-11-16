"Buna sevindim!" Cristiano Ronaldo'nun annesinden Danimarka hezimeti sonrası Portekiz'e sert eleştiri

Portekiz'in Danimarka karşısında aldığı 4-1'lik ağır yenilginin yankıları, Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'nun milli takımı sert sözlerle eleştirmesiyle şaşırtıcı bir boyut kazandı. Aveiro, oğluna milli takım kariyerini noktalamadan önce kötü davranıldığını öne sürerek yenilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi.

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Kopenhag'daki çöküşün ardından bir annenin öfkesi

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Portekiz milli takımı, Danimarka karşısında aldığı 4-1'lik ağır yenilgiyle sarsıldı. Bu sonuç, takımın kendisi için çok önemli bir isim olan eski kaptanı olmadan geçirdiği döneme zorlu bir başlangıç yaptığını gösterdi. Yenilgi taraftarlar arasında geniş çaplı endişe yaratırken Aveiro çok daha sert bir tavır aldı ve takımın hak ettiğini bulduğunu ima etti. Aveiro'nun tepkisinin, beş kez Ballon d'Or kazanan oğlunun rekorlarla dolu milli takım kariyerinin mevcut yönetim döneminde sona erme biçiminden kaynaklandığı anlaşılıyor.

Sporting CP'deki bir etkinlikte konuşan Aveiro, Portekiz'in sahada zorlanmasını görmekten duyduğu memnuniyeti gizlemedi. The media'ya yaptığı açıklamada, "Yenilgiyi fazlasıyla hak ettiler ve buna sevindim" dedi. Bu sözler, özellikle oğlunun ülke tarihinin en büyük oyuncusu olarak görülen konumu nedeniyle Portekiz spor basınında büyük yankı uyandırdı. 41 yaşındaki forvet kısa süre önce milli takım kariyerini noktaladı ancak ayrılığının yarattığı kırgınlık ailesi için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Takım içinde saygısızlık iddiaları

Aveiro'nun öfkesi yalnızca skora yönelik değildi. Al-Nassr'ın yıldızına milli takımdaki son aylarında yeterince değer verilmediğini düşündüğünü de dile getirdi. Özellikle forvet için yakın zamanda düzenlenen anma törenini hedef aldı; federasyonun töreni kötü yönettiği görüşündeydi. Annesine göre ülkesi adına 234 maça çıkıp 146 gol atan efsanevi 7 numara, kendisine daha kişisel bir veda düzenlenmesini hak ediyordu. Aveiro, törenin sonunda yapıldığı biçimde değil, "onun da bulunduğu bir ortamda düzenlenmesi gerektiğini" savundu.

Aveiro'nun eleştirileri yöneticilerle sınırlı kalmadı; oğluyla aynı soyunma odasını paylaşan oyuncuları da doğrudan hedef aldı. Eski takım arkadaşlarını, kendilerini EURO 2016 ve Uluslar Ligi şampiyonluklarına taşıyan oyuncuya destek vermemekle suçladı. "Milli takımda ona saygı gösterilmedi, takım arkadaşları bile saygı göstermedi" dediği aktarıldı. Bu çarpıcı iddia, Ronaldo'nun Ağustos 2003'te başlayan 23 yıllık milli takım serüveninin son döneminde perde arkasında ciddi bir çatlak yaşandığını düşündürüyor.

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Jorge Jesus'tan sert iddialara yanıt

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Milli takım çevresindeki atmosfer giderek daha gergin hâle gelirken Aveiro, oğlunun mirasını gerçekten anlayan tek bir kulüp olduğunu öne sürdü. Ronaldo'nun profesyonel kariyerine başladığı Sporting CP'yi, ona hak ettiği düzeyde saygıyı gösterebilecek tek kurum olarak işaret etti. "Ona burada, Sporting'de saygımızı göstereceğiz. Burada onun değerini biliyorlar" diye konuştu. Bu sözler, Ronaldo'yla emekliliğinden önce yaşadığı anlaşmazlık kamuoyuna yansıyan teknik direktör Jorge Jesus da dâhil olmak üzere mevcut milli takım yönetimiyle arasındaki mesafeyi daha da artırdı.

Ağır sözlere rağmen Jorge Jesus, basın toplantısında bu açıklamalar sorulduğunda tartışmayı büyütmemeyi tercih etti . Takımının tecrübeli liderinden yoksunken savunmada zorlandığını kısa süre önce gören 72 yaşındaki teknik direktör, kamuoyu önünde bir tartışmaya girmeyi reddetti. Jesus, "Şimdi Cristiano Ronaldo'nun annesine mi cevap vermem gerekiyor? Benim annem de. Cristiano Ronaldo'nun annesi, büyük saygı duyduğum bir hanımefendi. Anne, sonuçta annedir; buna yapabileceğiniz bir şey yok. Açıklamalarını anlıyorum" dedi. Karşılık vermemesi şimdilik tansiyonu düşürebilir ancak Ronaldo'nun ayrılığının etkisi Portekiz'in geleceği üzerinde hissedilmeye devam ediyor.