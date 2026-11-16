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Cristiano Ronaldo Signs New Contract at Real MadridGetty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

"Buna sevindim!" Cristiano Ronaldo'nun annesinden Danimarka hezimeti sonrası Portekiz'e sert eleştiri

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Portekiz'in Danimarka karşısında aldığı 4-1'lik ağır yenilginin yankıları, Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'nun milli takımı sert sözlerle eleştirmesiyle şaşırtıcı bir boyut kazandı. Aveiro, oğluna milli takım kariyerini noktalamadan önce kötü davranıldığını öne sürerek yenilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi.

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Kopenhag'daki çöküşün ardından bir annenin öfkesi

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Portekiz milli takımı, Danimarka karşısında aldığı 4-1'lik ağır yenilgiyle sarsıldı. Bu sonuç, takımın kendisi için çok önemli bir isim olan eski kaptanı olmadan geçirdiği döneme zorlu bir başlangıç yaptığını gösterdi. Yenilgi taraftarlar arasında geniş çaplı endişe yaratırken Aveiro çok daha sert bir tavır aldı ve takımın hak ettiğini bulduğunu ima etti. Aveiro'nun tepkisinin, beş kez Ballon d'Or kazanan oğlunun rekorlarla dolu milli takım kariyerinin mevcut yönetim döneminde sona erme biçiminden kaynaklandığı anlaşılıyor.

Sporting CP'deki bir etkinlikte konuşan Aveiro, Portekiz'in sahada zorlanmasını görmekten duyduğu memnuniyeti gizlemedi. The media'ya yaptığı açıklamada, "Yenilgiyi fazlasıyla hak ettiler ve buna sevindim" dedi. Bu sözler, özellikle oğlunun ülke tarihinin en büyük oyuncusu olarak görülen konumu nedeniyle Portekiz spor basınında büyük yankı uyandırdı. 41 yaşındaki forvet kısa süre önce milli takım kariyerini noktaladı ancak ayrılığının yarattığı kırgınlık ailesi için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Takım içinde saygısızlık iddiaları

Aveiro'nun öfkesi yalnızca skora yönelik değildi. Al-Nassr'ın yıldızına milli takımdaki son aylarında yeterince değer verilmediğini düşündüğünü de dile getirdi. Özellikle forvet için yakın zamanda düzenlenen anma törenini hedef aldı; federasyonun töreni kötü yönettiği görüşündeydi. Annesine göre ülkesi adına 234 maça çıkıp 146 gol atan efsanevi 7 numara, kendisine daha kişisel bir veda düzenlenmesini hak ediyordu. Aveiro, törenin sonunda yapıldığı biçimde değil, "onun da bulunduğu bir ortamda düzenlenmesi gerektiğini" savundu.

Aveiro'nun eleştirileri yöneticilerle sınırlı kalmadı; oğluyla aynı soyunma odasını paylaşan oyuncuları da doğrudan hedef aldı. Eski takım arkadaşlarını, kendilerini EURO 2016 ve Uluslar Ligi şampiyonluklarına taşıyan oyuncuya destek vermemekle suçladı. "Milli takımda ona saygı gösterilmedi, takım arkadaşları bile saygı göstermedi" dediği aktarıldı. Bu çarpıcı iddia, Ronaldo'nun Ağustos 2003'te başlayan 23 yıllık milli takım serüveninin son döneminde perde arkasında ciddi bir çatlak yaşandığını düşündürüyor.

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Jorge Jesus'tan sert iddialara yanıt

FBL-EUR-NATIONS-POR-DENGetty Images

Milli takım çevresindeki atmosfer giderek daha gergin hâle gelirken Aveiro, oğlunun mirasını gerçekten anlayan tek bir kulüp olduğunu öne sürdü. Ronaldo'nun profesyonel kariyerine başladığı Sporting CP'yi, ona hak ettiği düzeyde saygıyı gösterebilecek tek kurum olarak işaret etti. "Ona burada, Sporting'de saygımızı göstereceğiz. Burada onun değerini biliyorlar" diye konuştu. Bu sözler, Ronaldo'yla emekliliğinden önce yaşadığı anlaşmazlık kamuoyuna yansıyan teknik direktör Jorge Jesus da dâhil olmak üzere mevcut milli takım yönetimiyle arasındaki mesafeyi daha da artırdı.

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WAL

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POR

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DEN

DEN

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Ağır sözlere rağmen Jorge Jesus, basın toplantısında bu açıklamalar sorulduğunda tartışmayı büyütmemeyi tercih etti. Takımının tecrübeli liderinden yoksunken savunmada zorlandığını kısa süre önce gören 72 yaşındaki teknik direktör, kamuoyu önünde bir tartışmaya girmeyi reddetti. Jesus, "Şimdi Cristiano Ronaldo'nun annesine mi cevap vermem gerekiyor? Benim annem de. Cristiano Ronaldo'nun annesi, büyük saygı duyduğum bir hanımefendi. Anne, sonuçta annedir; buna yapabileceğiniz bir şey yok. Açıklamalarını anlıyorum" dedi. Karşılık vermemesi şimdilik tansiyonu düşürebilir ancak Ronaldo'nun ayrılığının etkisi Portekiz'in geleceği üzerinde hissedilmeye devam ediyor.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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