Premier League’in salı günü kamuoyuna açıkladığı, ManCity’nin suçlamaların neredeyse tamamında suçlu bulunmasına ilişkin karar, İngiliz futbolunu diken üstünde tutuyor. Şimdi ise Skyblues kulüp yönetiminin şimdiye kadar sanıldığından bile daha ihmalkâr davranmış olabileceğine dair işaretler var. ESPN’in haberine göre City, karara ilişkin tavsiyede bulunması gereken bağımsız kurulun sonuçları hakkında temmuz ayında zaten bilgilendirilmişti.

Buna göre City, olası sonuçları da önceden biliyordu. Kulübü yüksek para cezaları, transfer yasağı ve en kötü senaryoda ise zorunlu küme düşürme dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar bekliyor. Buna rağmen Manchester City yaz döneminde yeni oyunculara toplamda 500 milyon euronun üzerinde yatırım yaptı ve böylece futbol tarihinin en pahalı transfer dönemi rekorunu da kırdı.

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Yaptırım tehdidine rağmen: Manchester City transferlere rekor miktar harcadı

Yalnızca Enzo Fernandez (145 milyon euro), Elliot Anderson (125 milyon euro) ve Ayyoub Bouaddi (95 milyon euro) için 300 milyon euronun üzerinde ödeme yapıldı. ESPN’e göre yalnızca Anderson transferi, yaklaşan karar hakkındaki bilgilendirmeden önce tamamlanmıştı. Buna rağmen City sonrasında başka transferler için 400 milyon euronun üzerinde harcama yaptı.

Meselenin merkezinde, 2009/10 ile 2017/18 arasında Premier League’in mali kurallarının ihlal edildiği iddiaları yer alıyor. Bağımsız bir komisyon, City’yi 114 suçlama maddesinde suçlu buldu. Kulübün, sahte sözleşmeler yoluyla gelirleri yapay biçimde artırdığı, maliyetleri düşürdüğü ve mali raporları tahrif ettiği öne sürülüyor. Suçlamalara göre toplamda yaklaşık 900 milyon sterlinlik bir tutardan söz ediliyor.

Manchester City suçlamaları reddediyor ve tüm hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Sonuçta hangi yaptırımların uygulanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Gündemde para cezaları, puan silme, şampiyonlukların geri alınması ve en uç ihtimal olarak zorunlu küme düşürme var. Premier League süreci hızlı şekilde ilerletmek istiyor, ancak yaptırımlara ilişkin duruşmanın gizli kalması bekleniyor.