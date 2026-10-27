Eski DFB sportif direktörü Sammer, Klopp'un FCB'nin taktiği ve yıldız forvet Harry Kane'in rolü hakkındaki açıklamalarına eleştirel yaklaşıyor. Salı günü saat 15.30'da yayımlanacak Sky programı 'Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk'ta 59 yaşındaki Sammer, Klopp hakkında şunları söyledi: "Bence hızlı öğrenmesi gerekiyor. Artık milli takım teknik direktörü olduğunu bir ölçüde hafife aldığını da düşünüyorum. Hassasiyet ve alınganlık yüksek. Ona karşı da öyle. Ama bunu çabuk anlayacaktır."

Tartışmanın çıkış noktası, Klopp'un şu sözleriydi: "Bayern'in top rakipteyken ne yaptığını bugüne kadar tam olarak anlayamadım ve kendimi geliştirmek istiyorum. Bazen hibrit, bazen adam adama, sonra adam adama değil. Ardından alan savunması. Diyelim ki hâlâ öğreniyorum."

FCB'nin golcüsü Harry Kane'in Gunners karşısında sık sık oldukça geriye çekilmesi de Klopp'u kuşkulandırmıştı: "Az önce 'Harry Kane bugün her yerde' dediniz. Top onlardayken bunu tamamen makul buluyorum. Ama Harry Kane'i son hatta gördüğümde, üstelik derin savunma bloğunda değil de orta saha presindeyken, o zaman..."

Klopp düşüncesini daha ileri götürmedi ancak şunu da ekledi: "Ama ben futbolun papası değilim, herkes istediğini yapabilir. Yine de bunu hâlâ tam olarak çözebilmiş değilim."

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Bayern Teknik Direktörü Vincent Kompany maçın ardından bu konuda yorum yapmak istemezken ("Bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Sonraki soru."), birçok eski futbolcudan eleştiriler geldi. Sammer ise şöyle dedi: "Bence Jürgen, gelecekte neyin gerçekten önemli, neyin önemsiz olduğunu kendisi iyi değerlendirebilir. Söyledikleri arasında, söylemesine gerek olmayan birkaç şey vardı."

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Klopp'un bundan sonra kamuoyu önündeki açıklamalarında daha ölçülü olup olmaması gerektiği sorulduğunda, 1996 Avrupa şampiyonu şu yanıtı verdi: "Kesinlikle! Bunu yaparak kendisine iyilik etmiyor. Ama bunun üstesinden gelir. Bu onun için sorun değil. O, büyük ve güçlü bir kişilik."

Almanya Milli Takımı'nın sıradaki maçları ne zaman?

Klopp birkaç aydır Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen ve Almanya Milli Takımı için kötü geçen Dünya Kupası'nın ardından görevi Julian Nagelsmann'dan devraldı. Kuzey Amerika'daki turnuva sırasında Klopp, MagentaTV'de televizyon yorumcusuydu ve Nagelsmann'a yönelik "hâlâ milli takım teknik direktörü" sözüyle de gündem yaratmıştı.

Klopp ve takımının bu yıl programında iki milli maç daha var: Almanya, Kasım ayında Uluslar Ligi'nde Sırbistan (13 Kasım) ve Hollanda (16 Kasım) ile karşılaşacak.