Vincenzo Montella, AC Milan'ı çalıştırdığı çalkantılı dönemi anlattı; kulüp içindeki düzensizlikten ve birbiriyle çelişen stratejilerden söz etti. Eski İtalya millî futbolcusu, San Siro'daki görev süresinde Cristiano Ronaldo'nun olası transferine ilişkin uzun süredir konuşulan söylentilere de değindi.

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Türkiye'deki görevinin sona ermesine dair değerlendirmeler

Montella, Türkiye millî takımından ayrılmasının ardından ilk kez konuştu. İtalyan teknik direktör, önemli başarılar elde ettiği ancak zor bir şekilde sona eren görev süresini değerlendirdi. Türkiye'yi Euro 2024'te çeyrek finale taşıdı ve 2026 Dünya Kupası'na katılmasını sağladı, ancak takımın turnuvadaki macerası grup aşamasında bitti. Bu başarılara rağmen Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki tüm maçlarını kaybetmesinin ardından görevden alındı ve şu anda herhangi bir takımı çalıştırmıyor.

Montella, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, “Geldiğimde Avrupa Şampiyonası'na katılamayacaklarından korkuyorlardı. Ama bunu başardık, ardından Dünya Kupası'na katıldık ve Uluslar Ligi A Ligi'ne yükseldik” dedi. Teknik direktör, bu sürecin sonunu kabullenmenin zor olduğunu söylese de mesleğin öngörülemezliğini kabul etti: “Doğal olarak bu deneyimin böyle sona ermesi canımı yaktı, ancak futbolda bazen öngörülemeyen şeyler yaşanabiliyor.”

Milan'daki kaos ve Ronaldo söylentileri

Söyleşi, Montella'nın çocukken taraftarı olduğu AC Milan'daki dönemine de uzandı. San Siro'daki ilk sezonunda umut verici bir başlangıç yaptı. Milan, 2016'da İtalya Süper Kupası'nda Juventus'u yenerek 2011'den bu yana ilk kupasını kazandı. Montella ayrıca takımı Serie A'da altıncılığa taşıyarak Avrupa Ligi'ne katılmasını sağladı. Böylece kulüp, 2014'ten bu yana ilk kez Avrupa kupalarına döndü. Ancak ikinci sezonu çok daha zorlu geçti. Milan, ligdeki ilk 14 maçının yalnızca altısını kazandı ve Montella görevden alındı.

Montella, “Bu her zaman hayalimdi çünkü çocukken Marco van Basten'i izleyerek Milan'ı tutardım. Berlusconi bir beyefendiydi, ancak sık sık işlere karışıp beni belirli kararlara yönlendirmeye çalışırdı. Ballon d'Or kazananlarıyla dolu bir kadroya alışmıştı ama bizde öyle oyuncular yoktu. Şaka yollu, bana bir tane alırsa benim de daha hücumcu futbol oynatabileceğimi söyledim” diye konuştu.

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Montella, o dönemdeki kulüp yönetimini sert biçimde eleştirerek somut adımlardan çok halkla ilişkilere öncelik verildiğini öne sürdü: “O kulüpte somut mesajlardan çok reklam sloganı vardı. İkinci yıl çok fazla kaos yaşandı; kulüp el değiştirdi, çok sayıda yeni oyuncu geldi ve transfer stratejisinde genel bir kaos vardı. Fikirlerimiz her zaman örtüşmüyordu, bazen bana danışılmıyordu bile. Bir forvet alma zamanı geldiğinde bana bütçenin tamamen tükendiğinin söylendiğini düşünüyorum.”

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Cristiano Ronaldo iddialarını reddetti

Bu çalkantılı dönemde Milan, Cristiano Ronaldo'nun sansasyonel bir transferiyle sık sık anıldı. Portekizli yıldız ise sonunda Juventus'a katıldı. Montella, bu haberleri yalnızca spekülasyon olarak nitelendirip hiçbir zaman gerçeğe dayanmadıklarını ima etti: “Buna hiç inanmadım, daha çok fantezi futbolu gibiydi.”

Montella, ardından mevcut Serie A sezonuna dönerek Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma'ya ilişkin iyimser görüşlerini paylaştı. Roma, 12 hafta sonunda 30 puanla ikinci sırada ve lider Lazio'nun yalnızca iki puan gerisinde. Donyell Malen ise 12 golle gol krallığı yarışında zirvede. Montella, forvetin yüksek gol sayılarına ulaşabileceğini söyledi ve Malen'in yakın zamanda bir maçta attığı dört golü, kendisinin 2002'de Lazio'ya karşı sergilediği unutulmaz performansla karşılaştırdı: “Ama ben dört golü derbide, beni Alessandro Nesta marke ederken attım. O yüzden biraz farklı. Malen'in bu sezon gol kralı olacağını düşünüyorum; böyle devam ederse 30 veya daha fazla gol atabilir. Roma sonuna kadar şampiyonluk için mücadele edebilir, sonrasında ne olur kim bilir?”

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Capello'ya ilişkin pişmanlık ve özür

Futbolculuk kariyerinin en başarılı günlerine de dönen Montella, Roma'nın Fabio Capello yönetiminde kazandığı 2001 Serie A şampiyonluğuna değindi. Bu, kulübün en son Serie A şampiyonluğu ve tarihindeki üçüncü ve son lig şampiyonluğu olmaya devam ediyor. İtalyan futbolcu, Francesco Totti ve Gabriel Batistuta ile birlikte güçlü bir hücum hattının parçasıydı, ancak tecrübeli teknik direktörle ilişkisinin her zaman sorunsuz olmadığını kabul etti.

“Küçük Uçak” lakaplı Montella, o dönemde Capello ile profesyonel ilişkisini yönetme biçiminden pişmanlık duyduğunu itiraf etti: “Son maçın ertesi günü evimde büyük bir parti verdik. Capello davetli değildi ama yine de geldi. Kapıyı açsaydım önce binanın etrafında birkaç tur koştururdum onu. Capello'dan özür dilemem gerektiğini düşünüyorum; zaman zaman profesyonelce davranmadım ve bundan pişmanım.”