Erling Haaland, Manchester City'nin Premier League tarafından yöneltilen 114 suçlamayla ilgili süren hukuk mücadelesine ilişkin sorulara sert bir yanıt verdi. Norveçli forvet, milli takım formasıyla attığı gollerin ardından kulübe yönelik mali soruşturmayı konuşmak istemese de sorulara uzun bir yanıt verdi.

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Haaland, maç sonrası televizyon röportajında sorulara karşı çıktı

Norveç, Uluslar Ligi'nde Galler'i sahasında 3-1 mağlup ederken Manchester City'nin forveti Haaland bir gol ve bir asistle galibiyete katkı sağladı. Son düdüğün hemen ardından golcü oyuncu, Etihad Stadyumu'ndaki saha dışı çalkantılar hakkında Norveçli yayın kuruluşu TV2'nin canlı yayındaki sorularıyla karşılaştı.

City, şu anda bağımsız bir komisyonun kulübü 2009 ile 2018 yılları arasında Premier League'in mali kurallarını 114 kez ciddi biçimde ihlal etmekten suçlu bulduğu karara itiraz ediyor. Kulüp, anlaşmazlık boyunca suçlamaları reddetse de Haaland, çocukluk yıllarını kapsayan hukuki bir mesele hakkında konuşacak bilgiye sahip olmadığını açıkça belirtti.

Golcü oyuncu, sorunun gerekçesini sorgulamadan önce altyapı yıllarını sıraladı

Haaland, TV2 muhabirine doğrudan yanıt verirken soruşturma kapsamındaki dokuz sezon boyunca konuyla ilgisi olmadığını göstermek için Norveç'teki ilk futbol yıllarını anlattı.

“Soruşturma 2009'dan 2018'e kadar olan dönemi kapsıyor. 2009'da Bryne U-9 takımında oynuyordum. 2010'da U-10'da; 2011'de U-11'de; 2012'de U-12'de; 20-13'te U13'te. Devam edelim mi? Bütün listeye gerek yok” dedi.

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Şöyle devam etti: “2014'te U-14'te; 2015'te U-15'te ve millî takımda, ardından da sanırım U-16'da oynadım. 2016'da Bryne'nin A takımına, ikinci takımına ve genç takımına yükseldim. 2017'de Molde'ye gittim. 2018'de Molde'deydim: A takımda, Molde 2'de ve biraz da genç takımda.”

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Haaland daha sonra bu anlaşmazlıkla ilgili neden kendisine ısrarla soru yöneltildiğini sorguladı: “Bu, yanıtlamakta zorlandığım bir soru çünkü hukuki bir mücadele söz konusu... Premier League ile Manchester City arasında, bir kurulun ele alacağı bir dava. Bunu benim mi yanıtlamam gerekiyor? Pek emin değilim. Ama hakkında pek fazla şey bilmediğim bir konuda bu soruyu yanıtlamak zor. Sanırım yanıtlar ortaya çıkacaktır... Ne zaman, bilmiyorum. Bu konuda fazla bir şey okumadım.”

City'ye uzun vadeli bağlılığı sürüyor

Haaland, o dönemde City'de oynamış Norveçli futbolcuları hatırlayıp Abdisalam Ibrahim, Martin Samuelsen, Omar Elabdellaoui ve Kjetil Haug'un adlarını saysa da hukuki sürecin Manchester'daki geleceğini etkilemediğini vurguladı.

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“Tamamen dürüst olmak gerekirse Manchester City için iyi performans göstermeye odaklanıyorum. 2022'de beş yıllık, 2024'ün sonlarında da dokuz buçuk yıllık yeni bir sözleşme imzaladığım bir kulüp. Bence bu, konuyla ilgili her şeyi anlatıyor. Ben bir City oyuncusuyum ve orada inanılmaz mutluyum” dedi. “Buradan küçük bir manşet çıkarmak istediğinizi anlıyorum ama söylediğim gibi, 2024'te uzun vadeli bir sözleşme imzaladım. 2022'de City'ye katılarak oldukça iyi bir tercih yaptığımı söyleyebilirim. Bunda hepimiz hemfikir olabiliriz. Bunu ben söylemeyeyim ama kazandığım kupalara ve saha içinde ve dışında nasıl geliştiğime bakın.”

Premier League'e dönüşten önce kritik Uluslar Ligi maçı

Golcü oyuncunun şu anki odağı, salı günü Uluslar Ligi'nde Danimarka deplasmanında oynanacak belirleyici maç. Norveç'in grubunu ikinci sırada bitirip çeyrek finale yükselmesi için Danimarka'da galip gelmesi gerekiyor.

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Millî takım görevi sona erdiğinde Haaland, dikkatini yeniden ligdeki sıkıntılara çevirecek ve Fulham karşısında Premier League'de gidişatı değiştirmeye çalışacak. Sözlerini şöyle tamamladı: “City için ligde işler pek iyi gitmiyor ama Fulham'a karşı bunu tersine çevirmeye çalışacağız. Ancak şu anda buna odaklanamayız. Şimdi Danimarka'ya odaklanmalıyız.”