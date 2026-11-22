Dominic Calvert-Lewin, Premier League'de Chelsea'yi 4-1 mağlup eden Leeds United'daki takım arkadaşlarını, kulübün 1999'dan bu yana Stamford Bridge'de aldığı ilk galibiyetin tadını çıkarmaya çağırdı. Formda golcü, ikinci yarıda kritik bir penaltıyı gole çevirdi ve Xabi Alonso'nun ekibinin Leeds'in bitmek bilmeyen temposuna ayak uyduramadığını söyledi.

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Calvert-Lewin, Stamford Bridge'deki uzun zamandır beklenen galibiyetin tadını çıkarıyor

Dominic Calvert-Lewin, Leeds United'ın Chelsea'yi Premier League'de 4-1 mağlup ederek 1999'dan bu yana Stamford Bridge'deki ilk galibiyetini almasına katkı sağladıktan sonra takımını bu sonucun tadını çıkarmaya çağırdı. Golcü oyuncu, Noah Okafor'un attığı iki golün arasına ikinci yarıda kritik bir penaltı golü sıkıştırdı. Oyuna sonradan giren Brenden Aaronson ise uzatma dakikalarında dördüncü golü kaydetti.

Leeds ligde altıncı sıraya yükselirken deplasman tribününde ve konuk takımın soyunma odasında kutlamalar başladı. Calvert-Lewin, "Harika bir duygu. Maç sonunda nasıl kutladığımıza bakınca bunu görebilirsiniz. Premier League'de kazanmak her zaman güzeldir, özellikle de Stamford Bridge gibi bir yerde deplasmanda kazanınca. Bu yüzden bence bunun tadını çıkarmalısınız" dedi.

Bitmek bilmeyen tempo, Alonso'nun Chelsea'sini bunalttı

Maça ilk kez ilk 11'de başlayan Emmanuel Emegha, ilk yarının ortalarında Chelsea'yi öne geçirdi. Ancak Okafor üç dakika içinde eşitliği sağladı. Daniel Farke'nin ekibi devre arasından sonra temposunu düşürmek yerine presini artırdı. Bir şutun Morgan Rogers'ın kolunun üst kısmına çarpmasıyla penaltı kazanan Leeds, Chelsea'yi farklı mağlup etti.

Calvert-Lewin, "İkinci yarıya muhtemelen biraz daha güçlü bir tepkiyle başlayacaklarını bekliyorduk. Biz ise ikinci yarıya, ilk yarıya başladığımız gibi yüksek tempoyla başladık. Bence bugün buna ayak uyduramadılar. Skor da bunu gösterdi" diye konuştu.

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Üst düzey fiziksel form, golcünün özgüvenini besliyor

Maç boyunca hava toplarında sürekli tehlike yaratan Calvert-Lewin, erken dakikalarda bir kafa vuruşuyla Emiliano Martinez'in koruduğu kalenin üst direğini sarstı. Ardından penaltısını alt köşeye gönderdi. Millî arada İngiltere ile Madrid'de galip gelen forvet, etkili performansını yakaladığı fiziksel ritme bağladı.

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Calvert-Lewin, "Şu anda fiziksel olarak kendimi rahat hissediyorum ve futbol oynamaktan gerçekten keyif alıyorum. Böyle hissettiğimde sahaya çıkıp herkese karşı oynayabileceğimi düşünüyorum. Şu anda özgüvenim çok yüksek. Harika bir yedi gün geçirdim ve dönüşümde de harika bir sonuç aldık" dedi.

İlk altı mücadelesinde Leeds ivme kazanıyor

Bu galibiyet, Calvert-Lewin için unutulmaz bir haftayı tamamladı ve kalan hafta sonu maçları öncesinde altıncı sıraya yükselen Leeds'in Farke yönetimindeki yükselişini pekiştirdi. Okafor'un bitiriciliği ve takımın yüksek özgüveniyle Leeds, yoğun kış fikstürüne güçlü bir ivmeyle giriyor.

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Chelsea cephesinde ise bu yenilgi, takım gelecek cuma akşamı Nottingham Forest deplasmanına çıkmadan önce Alonso'yu çözüm arayışına itti.