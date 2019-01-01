Bulgaristan teknik direktörü Balakov ırkçı olaylar yüzünden istifa etti

İngiltere ile oynanan EURO 2020 Elemeleri maçında yaşanan ırkçı olayların ardından Bulgaristan'da sular durulmuyor.

Bulgaristan, EURO 2020 Elemeleri maçında Sofya'da İngiltere'yi konuk etmişti.

Karşılaşmanın ardından 6-0'lık İngiltere galibiyetinden çok tribünlerin konuk ekip oyuncularına yaptığı ırkçı tezahüratlar gündem oldu.

Sky Sports'un haberine göre Bulgaristan A Milli Takım Teknik Direktörü Krasimir Balakov, bu olayların ardından Futbol Federasyonu'na istifasını sundu ve bu talebi kabul gördü.

Öte yandan Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkanı Borislav Mihaylov da istifa ettiğini onayladı.

Teknik Direktör Balakov, İngiltere maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Sadece maça odaklıydım. Ne söylendiğini duymadım ama İngiliz basınıyla konuştum. Onlara 'Bu iddialar doğruysa utanmamız gerekir' dedim. Yine de önce kanıtlanması gerekir"

Daha sonra Facebook üzerinden İngiliz oyunculardan özür dileyen bir metin yayınlayan Balakov, görevinden ayrılma kararı aldı.

Bulgaristan, EURO 2020 Elemeleri'nde topladığı 3 puanla grubunda son sırada yer alıyor.