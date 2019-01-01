Bulgaristan - İngiltere maçı hangi kanalda?
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Avrupa futbolunda milli maç heyecanı devam ediyor. EURO 2020 Elemeleri A Grubu altıncı maçında İngiltere deplasmanda Bulgaristan'a konuk oluyor.
12 puanı bulunan İngiltere, maç eksiğine rağmen Çekya'nın averajla önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Geride kalan maçlarda sadece 3 puan alabilen Bulgaristan ise son sırada yer alıyor.
Bulgaristan - İngiltere maçı hangi kanalda?
14 Ekim Pazartesi günü oynanacak Bulgaristan - İngiltere maçı TSİ 21:45'te başlayacak. Bu karşılaşmayı S Sport 2 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.