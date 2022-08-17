Bulgar futbolunun efsanesi Stoichkov: "Maradona'yı akbabalardan kurtaramadığım için kendimi suçlu hissediyorum"

İkilinin arası oldukça iyi olmasına rağmen Maradona, Bulgar yıldızın telefonlarını açmamış.

Hristo Stoichkov, Barcelona'da onunla birlikte oynamamasına rağmen, 25 Kasım 2020'de 60 yaşında hayatını kaybeden Diego Maradona ile harika bir ilişki sürdürdü.

Stoichkov, 2016 yılına kadar Arjantin efsanesi ile düzenli temas halinde olduğunu açıkladı. O andan itibaren de denedi ancak telefonla ulaşamadı.

Ne söylendi?

ESPN'den "Equipo F"ye konuşan Stoichkov, "Bütün numaraları bendeydi ve onunla en son 2 veya 3 Şubat 2016'da görüştüm" dedi.

"8 Şubat'ta beni doğum günümü kutlamak için aradı ve o zamandan beri bir daha asla konuşamadık çünkü sürekli uyuyor, dinleniyordu, oynuyor, yürüyordu.

"Diego'nun sesini son kez duydum. Maradona ile konuşmama izin verildiğini sanmıyorum.

"Onu akbabalardan kurtaramadığım için kendimi suçlu hissediyorum. Her zaman onların akbaba olduğunu söylerim.

"Sahip olduğumuz dostluktan dolayı bu kadar ısrar etmediğim için kendimi suçlu hissediyorum.

"Bazen evde oturup 'Bir şey yapmış olamaz mısın?' diye düşünüyorum.

"Biraz suçlu hissediyorum. Takım elbiseli, kravatlı o insanlarla çevrili olduğunu görmek beni sinirlendirdi.

"Çok acı çektiğini gördüm, nur içinde yatsın. Maradona arkadaşlarından asla uzaklaşmadı."

Nereden tanışıyorlar?

İkisi de Barcelona'da oynasalar da Camp Nou'da denk gelmediler.

Stoichkov, dostluklarının başlangıcına değinerek "Maradona ile 1990'larda tanıştım ve birbirimize hiç kızmadık." dedi.

"Ve onunla çok sert konuşabilirim.

"Bazen bir hata yapardım ve Diego benimle de konuşurdu çünkü Diego, futbolcuların açıkça konuşması gerektiğini biliyor."