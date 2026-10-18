BUKO Stadion, Telstar-Feyenoord maçının hemen ardından polis tarafından tamamen boşaltıldı: İşte nedeni

Velsen-Zuid'daki BUKO Stadion, cumartesi akşamı son düdüğün ardından polisin talimatıyla derhâl tahliye edildi. Haberi duyuran kuruluşlar arasında ESPN de yer alıyor.

BUKO Stadion, cumartesi akşamı Telstar ile Feyenoord arasında kıyasıya bir futbol mücadelesine sahne oldu. Mücadeleyi Rotterdam ekibi 3-4 kazandı.

Son düdüğün ardından polis, stadyumdaki herkesi tahliye etmeye başladı. Basın toplantısından sonra stadyum tamamen boşaltıldı.

Ardından yerel polis, stadyumun tamamını şeritlerle çevirdi ve olay yerine bir uzman ekip geldi. Ekip, tribünün altında bulunan bir duman bombasını inceledi.

Polisin açıklamasına göre duman bombası gece yarısından kısa bir süre sonra güvenli hâle getirildi ve BUKO Stadion yeniden kullanıma açıldı.