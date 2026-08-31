Arsenal, bu Premier League sezonundaki ikinci maçını da kazandı. Londra ekibi, Birmingham’da Bukayo Saka’nın golüyle Aston Villa’yı 0-1 mağlup etti.

Arsenal geçen hafta yeni sezona, ligin yeni ekiplerinden Coventry City karşısında sahasında aldığı 3-0’lık galibiyetle başlamıştı. Aston Villa ise Brighton & Hove Albion deplasmanında 4-0’lık ağır bir yenilgi yaşamıştı.

Teknik direktör Unai Emery’nin ekibi, kendi sahasında bu ağır mağlubiyetin rövanşını almak istedi. Bunu da ilk 11’de Ian Maatsen ve Ollie Watkins’i unutturması beklenen yeni transfer Nicolas Jackson’a yer vererek yaptı.

İlk yarıda üstün olan taraf Arsenal’di, ancak en büyük fırsat Emiliano Buendía’dan geldi. Hücum oyuncusunun vuruşu üst direkten döndü.

İkinci yarının başlamasından 15 dakika sonra Arsenal, Saka’ya yapılan faulün ardından penaltı kazandı gibi göründü. Ancak VAR, faulün ceza sahası dışında yapıldığı gerekçesiyle kararı geri çevirdi. Böylece Arsenal bir serbest vuruşla yetinmek zorunda kaldı ve bu da sonuç vermedi.

Kısa süre sonra gol geldi. Riccardo Calafiori topu kale önüne doğru kayarak gönderdi, Saka da topu çizgiden ağlara yolladı: 0-1.

Arsenal bu üstünlüğü artık elinden bırakmadı. Hatta Aston Villa, maç boyunca kaleyi bulan tek bir şut bile çekemedi; bu nedenle David Raya kalesini gole kapatmak için fazla zorlanmadı.