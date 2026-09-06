Mohamed Ihattaren, ADO Den Haag karşısında alınan 2-3’lük galibiyette takımına iki gol ve bir asistle zaferi getirerek büyük değer kattı. Ancak yaratıcı oyuncunun maçın ardından kameraların karşısına çıkmasına izin verilmedi. Danny Buijs, NOS’a neden röportaj vermesine izin verilmediğini açıkladı.

Jeroen Grueter, Ihattaren’in neden gelmediğini hemen sorguladı. “Bu da ne?” derken, Buijs aynı sözleri tekrarladı. “Bence bu çocuk son yıllarda fazlasıyla medya ilgisi gördü ve şu anda yaptığı işe odaklanmasının onun için iyi olduğunu düşünüyorum.”

NOS yorumcusu, Fortuna teknik direktörünün gerekçesinden hiçbir şey anlamadı. “Sonuçta bu sadece futbol değil mi? Böyle bir maç oynuyorsan ve böyle goller atıyorsan, elbette onun hikâyesini duymak isteriz.”

“Bunu istemenizi anlıyorum” dedi Buijs. “Biz sadece sizin çıkarınızı düşünmüyoruz, Mo’nun çıkarını düşünüyoruz. Mo çok fazla shit yaşadı, çok fazla olumlu şey de yaşadı ve bunda kendisinin de payı var.”

“Ama bunun da onun için sürecin bir parçası olması gerekiyor. Önce uzun süreli olarak yapman gerekeni yap, sonra diğer şeyler gelir” diyen Dordrechtli çalıştırıcı, bu görüşünü sürdürdü. “Yani böyle bir maçtan sonra, güzel şeyler gösterdiği bir karşılaşmanın ardından yapılacak kısa bir röportaj bile fazla mı?” diye Grueter bir kez daha sordu.

Buijs kayıtsız bir şekilde yanıt verdi ve Ihattaren’in kötü oynamış olduğu bir maçtan sonra da kameraların karşısına çıkarılabileceğini söyledi. “Ona karşı biraz fazla temkinli davranmıyor musunuz? Sonuçta o da bir yetişkin” diye karşılık verdi Utrehtli gazeteci.

Bunun üzerine teknik adam omuz silkti. “Onunla ne kadar süredir sen çalışıyorsun, ne kadar süredir ben çalışıyorum?” diyerek alaycı bir çıkış yaptı. “Bunu kim daha iyi değerlendirebilir, sen mi ben mi?” sözleri üzerine Grueter açıklama istedi. “Peki sonra kendini bir şey mi sanacak, yoksa sonuçları ne olacak?”

“Bunu uzun uzun konuşmamıza gerek yok, değil mi? Biz bir tercih yaptık ve senin buna saygı duyman, bunu kabul etmen gerekiyor. Sonrasında bunu sorman tabii ki hakkın, biz de sana cevap veriyoruz ve that's it” diyerek sözlerini noktaladı Buijs.