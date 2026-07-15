Buijs, Ihattaren’e Fortuna’dan ayrılmak için en uygun anın geldiğini belirtiyor

Danny Buijs, Mohamed Ihattaren’in Fortuna Sittard’dan ayrılabileceğini göz önünde bulunduruyor. Limburg ekibinin baş antrenörü, bu durumda ofansif orta saha oyuncusunun doğru seçimi yapmasını umuyor.

“Mo için ve kulüp için çok iyi bir fırsat çıkarsa gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak içinden gelmeyen bir teklif gelirse, sırf gitmek için gider. O zaman bence kalıp burada bir yıl daha harika bir performans sergilemesi daha iyi olur,” dedi Buijs Çarşamba günü ESPN’de Ihattaren’e.

Ihattaren ise daha önce birçok kez bir üst seviyeye geçmeye açık olduğunu belirtmişti. Sittard’da 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunan oyun kurucu, transfer piyasasında henüz bir hareketlilik olmamasına rağmen PSV, Feyenoord veya Ajax’ı şimdiden göz ardı etmiyor.

PSV, Ajax ve Juventus gibi takımlarda forma giymiş olan eski oyuncu, geçen sezon Fortuna formasıyla 30 maça çıktı. Ihattaren bu maçlarda altı gol attı ve on bir asist yaptı.

Buijs de sözleşmesinin son yılında bulunuyor. Fortuna’daki geleceğine nasıl bakıyor? “Burada çok mutluyum. Ancak bu kulübün daha da profesyonelleşmek için adımlar atmasının zamanının geldiğini düşündüğümü de hiç saklamadım. Eredivisie’de daha uzun süre oynamaya devam edebilmek için.”

“Gelecek perspektifi ve gelişme görüyorsam, üstelik de burada çok mutluysam, işte bunlar gerekli unsurlar,” diye ekliyor hırslı Buijs.

Fortuna teknik direktörü, hazırlık döneminde Eredivisie’de güçlü bir sezon geçirmek için temeli atmayı umuyor. “Bu bakımdan, birkaç haftalık hazırlık süremiz olmasından memnunum. En ideali, üzerine inşa edebileceğimiz bir temelin olmasıdır. Ancak kulüp olarak henüz o noktada değiliz. Bu, önümüzdeki yıllara yönelik hedeflerimizden biri.”