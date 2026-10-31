Danny Buijs, cumartesi öğleden sonra Fortuna Sittard'ın Feyenoord deplasmanında oynadığı maçta hakem Joey Kooij'e büyük tepki gösterdi. Limburg ekibinin teknik direktörü, Rodrigo Guth ile Feyenoord forveti Nacho Ferri arasındaki sert çarpışmanın ardından hakemin verdiği karara 23. dakikada öfkelendi.

Olay, ilk yarının ortalarında De Kuip'te yaşandı. Ferri, hava topu mücadelesinde geriye doğru hareket ederken Guth'a çarptı. Havada dengesini kaybeden Guth, ardından sert biçimde çimlere düştü.

Fortuna Sittard'ın sağlık ekibi, Brezilyalı savunmacıya müdahale etmek için hemen yanına koştu. Bu sırada Kooij, oyunun Feyenoord lehine serbest vuruşla başlamasına karar verdi. Bu karar Buijs'i öfkelendirdi.

Hakemin kararı teknik direktörün tepkisini daha da artırdı. Buijs'in dördüncü hakeme doğru "Bütün kararlar Feyenoord lehine!" diye bağırdığı ESPN yayınında duyuldu.

Bu sırada Fortuna'nın sağlık ekibi Guth'a müdahale ediyordu. 25 yaşındaki Brezilyalı başlangıçta maça devam edebilecek gibi görünüyordu. Sahaya geri döndü ancak talihsiz düşüşünün etkilerini fazlasıyla hissettiği kısa sürede anlaşıldı.

Birkaç dakika sonra Guth, bu kez kendi ceza sahasında yeniden yere yığıldı. Savunmacı biraz kan tükürmüş gibi görünüyordu; ardından maça devam edemeyeceği netleşti.

Bu nedenle Buijs, yarım saat bile dolmadan ilk oyuncu değişikliğini yapmak zorunda kaldı. Iván Márquez, 30. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Guth'un yerine sahaya girdi.

İlk yarıda daha tehlikeli olan taraf Feyenoord'du. Anis Hadj Moussa, Luciano Valente ve Gjivai Zechiël'in de aralarında bulunduğu oyuncularla gol fırsatları yakaladı. Ancak Rotterdam ekibi bu fırsatları değerlendiremedi ve iki takım soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.