Yeni Kaledonya ve Jamaika, 2026 Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaşmak amacıyla Meksika'daki Estadio Akron'da ilk kez karşı karşıya geliyor.

İşte Yeni Kaledonya - Jamaika maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler.

Yeni Kaledonya - Jamaika maçının başlama saati

Yeni Kaledonya - Jamaika maçı 27 Mart saat 10:00 EST ve 03:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Yeni Kaledonya için Dünya Kupası'na katılma hayali artık sadece bir hayal değil; bu hedefe sadece iki galibiyet uzaklıkta. 2000'lerin başında FIFA'ya kabul edilen bu Fransız toprağı, daha önce bir kez bu hedefe çok yaklaşmış, eleme maçının büyük bir bölümünde All Whites'ı zorlamış, ancak maçın sonlarında üç gol yemişti. Johann Sidaner, 2022'den beri bu projeyi yönetiyor; Nantes'teki gençlik antrenörlüğü görevinden ayrılıp bu küçük ada takımının başına geçti. FIFA sıralamasında 150. sırada yer alan ve oyuncularının çoğu ya yerel liglerde ya da Fransa'nın alt liglerinde oynayan bu takımın ilerlemesi, gerçek bir "underdog" hikayesi olacaktır. Ekim ayında Cebelitarık'ı 2-0 yenerek son üç uluslararası maçından ikisini kazanan takım, Martinique'e karşı önceki mağlubiyetlerinin ardından CONCACAF rakibiyle dördüncü kez karşı karşıya gelecek.

Getty Images

Jamaika'nın eleme sürecindeki yolu beklenenden daha zorlu geçti. Üçüncü turu altı gol atıp hiç gol yemeden iki net galibiyetle açtılar, ancak son dört maçlarının üçünde puan kaybettiler ve birinci sırayı kaçırdılar. Kasım ayında Curaçao ile golsüz berabere kalmasının ardından Steve McClaren'ın istifasının ardından federasyon, 1998'den bu yana ilk kez finallere dönmek için Rudolph Speid'e başvurdu. Geçen kış doğrudan elemeyi garantileyemese de, Reggae Boyz tüm turnuvalarda son dört maçında yenilmedi, sadece bir gol yedi ve Ocak ayında Grenada'yı 1-0 yendikleri maç da dahil olmak üzere arka arkaya iki maçta kalesini gole kapattı.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Yeni Kaledonya, sarı kart cezasını çekmekte olan orta saha oyuncusu Pierre Bako'dan yoksun olacak. Öte yandan Jamaika, uyluk sakatlığı nedeniyle Curaçao eleme maçını kaçıran Leon Bailey'i kadrosuna geri kazanırken, geçen ay geçirdiği trafik kazasında aldığı yaralanmaların ardından Katar'a transfer olan Michail Antonio bu dönem kadroda yer almayacak.

Bu karşılaşma, Jamaika'nın Okyanusya rakipleriyle olan geçmişine bir yenisini ekliyor. Jamaika, bu bölgeden takımlarla dört kez karşılaştı; bunların hepsi dostluk maçıydı ve Jamaika, Yeni Zelanda'ya karşı iki kez galip gelirken, Avustralya'ya karşı iki kez mağlup oldu. En son karşılaşmaları Şubat 2012'de gerçekleşti ve Jamaika, Yeni Zelanda'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan Durumu

Bugün Yeni Kaledonya - Jamaika maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndirme ve Kurulum: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: