West Bromwich Albion, The Hawthorns'ta play-off'lara göz dikmiş Wrexham'ı ağırlarken, Championship'te kalma umutlarını canlı tutmak için üst üste üçüncü galibiyetini almaya çalışıyor.

İşte West Bromwich Albion - Wrexham maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler ve bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

West Bromwich Albion - Wrexham maçının başlama saati

Championship - Championship The Hawthorns

West Bromwich Albion - Wrexham maçı 3 Nisan'da 10:00 EST ve 15:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

West Brom, nihayet ligde iki galibiyet üst üste aldı - bu, sezonun ilk haftalarından bu yana ilk arka arkaya galibiyetleri. Bu küçük seri, ligde kalma mücadelesine büyük bir ivme kazandırdı.

İki maçtan alınan altı puan, 13 maçlık galibiyetsiz serinin ardından büyük bir dönüş oldu ve Albion’u ligde 20. sıraya yükseltti; takım, küme düşme bölgesindeki Leicester’dan dört puan önde. Evinde de işler yoluna girdi. Şubat sonlarında yükselişe geçen Coventry’ye yenildiklerinden bu yana, The Hawthorns’ta üç maçtır yenilmediler; bu serinin en önemli maçı, Mart ortasında Hull’a karşı alınan 3-0’lık galibiyetti. Aune Heggebo ve Isaac Price bu maçta gol atarak gol orucunu bozdu ve takıma çok ihtiyaç duyulan hücum gücünü kattı.

Öte yandan Wrexham, liglerde hızlı yükselişinin ivmesini sürdürüyor. Üç üst üste yükselmenin ardından, şimdi Championship'te play-off'a kalmayı hedefliyor. Mart ayı, Ağustos ayından bu yana ilk kez üst üste iki mağlubiyetle zorlu başladı, ancak son üç maçında iki galibiyet alarak toparlandı. Bu galibiyetlerden biri, Bramall Lane'de Sam Smith ve Josh Windass'ın golleriyle Sheffield United'ı 2-1 yendikleri maçtı.

Genel olarak, son sekiz lig maçında sadece iki kez kaybettiler. Ancak, play-off sıralamasının dışında kalıyorlar ve kalan yedi maçta gol farkıyla altıncı sıradaki Southampton'ın hemen arkasında yer alıyorlar.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

West Brom, Şubat ayında Oxford maçında sezonunu bitiren bacak sakatlığı geçiren Mikey Johnston'dan hâlâ yoksun. Karlan Grant da hamstring sorunu nedeniyle forvet hattındaki eksikliklere eklenirken, Tammer Bany de forma giyemeyecek. Defans tarafında ise Chris Mepham'ın da hamstring sorunu nedeniyle oynayıp oynamayacağı belirsiz.

Wrexham'ın da kendi sorunları var. 11 golle takımın en skorer oyuncusu olan Kieffer Moore, hamstring sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ben Sheaf (çarpma), Matthew James (parmak) ve Liberato Cacace (diz) de muhtemelen forma giyemeyecek.

Form açısından bakıldığında, Wrexham deplasmanlarda güçlü bir performans sergiliyor ve son yedi lig maçının beşini deplasmanda kazandı. Cuma günü sezonun 18. Championship galibiyetini hedefleyen takım, 96 yıl sonra ilk kez West Brom'u yenmeyi amaçlıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kafa kafaya rekabet

WBA Son maç WRE 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Wrexham 2 - 3 West Bromwich 3 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Puan durumu

