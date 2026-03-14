Juventus, ilk dört sırayı yakalamak için mücadeleye devam ediyor ve bu hafta sonu Stadio Friuli'de oynanacak maç için Udinese'ye konuk oluyor.

Udinese - Juventus maçının başlama saati

Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese - Juventus maçı 14 Mart'ta 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Juventus son zamanlarda zor bir dönem geçiriyordu; ligde puanlar kaybetti, Avrupa kupalarından ve Coppa Italia’dan elendi, ancak geçen hafta nihayet ritmini buldu. Pisa karşısında yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra, ikinci yarıda canlandılar ve Cambiaso, Thuram, Yildiz ve Boga'nın golleriyle Allianz'da rahat bir galibiyet aldılar. Yine de, Şampiyonlar Ligi için verilen mücadelenin tam ortasında, altıncı sırada yer alıyorlar.

Bu yarış oldukça sıkı geçiyor. Como galibiyet aldı, Roma puan kaybetti ve bu iki takım bir sonraki maçta karşı karşıya gelecek, bu yüzden Juve, Udine'de alacağı bir galibiyetin kendilerini en azından bir günlüğüne sıralamada yukarı taşıyabileceğini biliyor. Endişe verici olan ise deplasman performansı - Luciano Spalletti'nin takımı son dört deplasman maçının her birinde üç veya daha fazla gol yedi.

Diğer yandan, Spalletti'nin Ekim ayında göreve gelmesinden bu yana, Serie A'da sadece Inter daha fazla gol attı, bu yüzden Juve hala tehlikeli. Tarih de kesinlikle onların lehine: Udinese nadiren onlara sorun çıkardı, son sekiz karşılaşmanın yedisini kaybetti ve bu süreçte sadece iki gol attı.

Ancak Udinese pes etmiyor. Kosta Runjaic'in adamları, Şubat ayındaki düşüşün ardından Fiorentina'ya karşı aldıkları büyük galibiyetle toparlandı ve Atalanta karşısında da aynı başarıyı neredeyse tekrarladı, ancak maçın sonlarında iki gol üstünlüğünü kaybetti. Takım, orta sıralarda güvenli bir konumda ve ilk yarıyı üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor; teknik direktörleri, takımı ikinci sezon üst üste tehlike bölgesinden uzak tutuyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Juventus'un sakatlar listesi oldukça kısa; sadece Emil Holm ve Arkadiusz Milik forma giyemeyecek, Dusan Vlahović ise üç aydan fazla süren sakatlığının ardından nihayet tam antrenmanlara başladı.

Öte yandan Udinese, Nicolo Bertola, Jordan Zemura ve uzun süredir sakat olan Alessandro Zanoli'den yoksun olacak, ancak Oumar Solet ve Arthur Atta'nın kadroya dönmesi takıma moral verecektir.

İki takımın geçmiş karşılaşmalarına bakıldığında, Juve yıllardır üstünlük kuruyor; son altı karşılaşmanın beşini ve Udinese ile oynadığı toplam 33 maçın 25'ini kazandı.

