Tottenham, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Atletico Madrid ile karşılaştığında, durumu tersine çevirmek için sahaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham - Atletico Madrid maçı 18 Mart saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Tottenham, Pazar günü altı maçlık mağlubiyet serisini nihayet sonlandırdı ve Richarlison’un Liverpool’a karşı son dakikalarda attığı beraberlik golü sayesinde Anfield’da dramatik bir şekilde bir puan kazandı. Bu, geçen hafta Atlético’ya 5-2 yenildikten sonra yoğun eleştirilere maruz kalmasına rağmen geçici teknik direktör Igor Tudor’un yönetiminde kalan Spurs için çok ihtiyaç duyulan bir moral oldu.

Kuzey Londra ekibi, ligde hala küme düşme mücadelesinin içinde, ancak odak noktası artık Avrupa'ya kayıyor. Atletico ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçı yaklaşıyor ve her ne kadar şansları az olsa da, futbolda sürprizler her zaman olabilir. Çeyrek finale kalmak, Tudor ve takımı için olağanüstü bir başarı olacaktır.

Ancak Atletico'nun geçmiş performansı lehine. Son 11 son 16 tur maçından 7'sinde bir üst tura yükseldiler ve genellikle ilk golü atan taraf oluyorlar - turnuvadaki son 8 maçın 7'sinde ilk golü attılar. Çarşamba günü erken bir gol daha, özellikle de Spurs'un sakatlık ve cezalar nedeniyle kilit oyuncularından yoksun olması nedeniyle, maçı neredeyse bitirmiş sayılır.

Bununla birlikte, Atletico da kusursuz değil. Diego Simeone'nin takımı bir geçiş döneminde ve hafta sonu Getafe'yi 1-0 yenmiş olsa da, seyahat ve yorgunluk faktörleri rol oynayabilir. Yine de, sahip oldukları avantaj göz önüne alındığında, Tottenham'ın durumu tersine çevirmesi için Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük sürprizlerinden biri yaşanması gerekir. Atletico'nun galibiyeti, çeyrek finalde Newcastle veya Barcelona ile karşılaşmalarını sağlayacaktır.

Tottenham, kadro sıkıntısı çekerek maça çıkacak, ancak Liverpool maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Micky van de Ven'in dönüşü takıma moral verecektir.

Richarlison cezalıyken, Yves Bissouma, Lucas Bergvall, Ben Davies, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski, James Maddison ve Wilson Odobert çeşitli sakatlıklar nedeniyle kadroda yer almayacak. Üstelik Conor Gallagher, Destiny Udogie, Cristian Romero ve Joao Palhinha'nın durumu belirsiz ve maç öncesi son anda yapılacak sağlık kontrollerine bağlı.

Atletico'nun da kendi endişeleri var. Jan Oblak kas problemi nedeniyle forma giyemeyecek, bu da Juan Musso'nun ilk 11'de kaleci olarak sahaya çıkacağı anlamına geliyor. Rodrigo Mendoza hala sakat, Pablo Barrios ise son anda değerlendirilecek, ancak bunun dışında Simeone'nin kadrosu hazır görünüyor.

Geçmişte Spurs'un bu maçta şansı pek yoktu; İspanyol takımlarla oynadıkları son 16 UEFA karşılaşmasında sadece üç galibiyet alabildiler. Öte yandan Atletico, İngiliz rakiplerle oynadıkları 14 çift maçlı serinin 10'unda tur atladı, bu da Tudor'un takımının karşı karşıya olduğu zorluğun boyutunu vurguluyor.

TOT Son maç ATM 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Atletico Madrid 5 - 2 Tottenham Hotspur 2 Gol sayısı 5 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

