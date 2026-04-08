Toluca’nın performansı inişli çıkışlı bir seyir izliyor ve takım, CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinin ilk ayağında Estadio Nemesio Diez’de LA Galaxy’yi ağırlarken formunu istikrara kavuşturmayı hedefliyor.

Toluca - LA Galaxy maçının başlama saati

CONCACAF Champions Cup - Estadio Nemesio Diez

Toluca - LA Galaxy maçı 9 Nisan saat 23:00 EST ve 04:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Toluca, hafta sonu Querétaro'ya deplasmanda 1-0 yenildikten sonra bu çeyrek finale geliyor. Bu sonuç, tüm turnuvalarda son beş maçında sadece bir galibiyet aldıkları anlamına geliyor - bir önceki turda San Diego'yu 4-0 yenerek toplam skor farkını tersine çevirmişlerdi.

LA Galaxy de pek parlak bir formda değil. Takım, son olarak Minnesota United’a karşı evinde 2-1 mağlup oldu ve bu sezon MLS Batı Konferansı’ndaki altı maçta sadece bir galibiyet alabildi. Son turda Mount Pleasant ile eşleşerek buraya gelme yolunda biraz daha rahat bir süreç geçirdiler, ancak artık daha zorlu rakipler karşısında performanslarını yükseltmeleri gerekecek.

Önemli istatistikler

Bu çeyrek final, Toluca ve LA Galaxy'nin ikinci kez karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor. İlk karşılaşmaları Ekim 2025'teki Campeones Cup finalinde gerçekleşmiş ve Toluca 3-2'lik skorla galip gelmişti.

O gece, Nicolás Castro'nun beraberlik golünün ardından Diego Fagundez ve Gabriel Pec Galaxy adına gol attı, ancak Franco Romero ve Federico Pereira'nın son dakikalarda attığı goller maçı Toluca'nın lehine çevirdi ve kupayı garantiledi.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kafa kafaya rekoru

TOL Son maç LAG 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler LA Galaxy 2 - 3 Toluca 3 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Puan durumu

