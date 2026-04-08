CONCACAF Champions Cup
team-logoToluca
Estadio Nemesio Diez
team-logoLA Galaxy
Bugünkü Toluca - LA Galaxy CONCACAF Şampiyonlar Kupası maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Toluca - LA Galaxy
Toluca
LA Galaxy
CONCACAF Champions Cup

Toluca ile LA Galaxy arasındaki CONCACAF Şampiyonlar Kupası maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Toluca’nın performansı inişli çıkışlı bir seyir izliyor ve takım, CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinin ilk ayağında Estadio Nemesio Diez’de LA Galaxy’yi ağırlarken formunu istikrara kavuşturmayı hedefliyor.

Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Toluca - LA Galaxy maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

VPN ile Toluca - LA Galaxy maçını nasıl izleyebilirim?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız ya da dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Toluca - LA Galaxy maçının başlama saati

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup
Estadio Nemesio Diez

Toluca - LA Galaxy maçı 9 Nisan saat 23:00 EST ve 04:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Toluca, hafta sonu Querétaro'ya deplasmanda 1-0 yenildikten sonra bu çeyrek finale geliyor. Bu sonuç, tüm turnuvalarda son beş maçında sadece bir galibiyet aldıkları anlamına geliyor - bir önceki turda San Diego'yu 4-0 yenerek toplam skor farkını tersine çevirmişlerdi.

Queretaro v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images

LA Galaxy de pek parlak bir formda değil. Takım, son olarak Minnesota United’a karşı evinde 2-1 mağlup oldu ve bu sezon MLS Batı Konferansı’ndaki altı maçta sadece bir galibiyet alabildi. Son turda Mount Pleasant ile eşleşerek buraya gelme yolunda biraz daha rahat bir süreç geçirdiler, ancak artık daha zorlu rakipler karşısında performanslarını yükseltmeleri gerekecek.

Seattle Sounders FC v LA GalaxyGetty Images

Önemli istatistikler

Bu çeyrek final, Toluca ve LA Galaxy'nin ikinci kez karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor. İlk karşılaşmaları Ekim 2025'teki Campeones Cup finalinde gerçekleşmiş ve Toluca 3-2'lik skorla galip gelmişti. 

O gece, Nicolás Castro'nun beraberlik golünün ardından Diego Fagundez ve Gabriel Pec Galaxy adına gol attı, ancak Franco Romero ve Federico Pereira'nın son dakikalarda attığı goller maçı Toluca'nın lehine çevirdi ve kupayı garantiledi.

Takım haberleri ve kadrolar

Toluca vs LA Galaxy kadroları

TolucaHome team crest

3-4-3

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestLAG
22
L. Garcia
4
B. Mendez
19
S. Simon
6
F. Pereira
20
J. Gallardo
5
F. Romero
8
N. Castro
11
Helinho
10
J. Angulo
9
A. Vega
26
Paulinho
12
J. Marcinkowski
14
J. Nelson
4
M. Yoshida
25
C. Garces
2
M. Yamane
6
E. Cerrillo
11
G. Pec
27
E. Thommy
22
E. Wynder
26
H. Miller
99
J. Klauss

4-2-3-1

LAGAway team crest

TOL
-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Mohamed

LAG
-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • G. Vanney

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

TOL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/6
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

LAG
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/5
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya rekoru

TOL

Son maç

LAG

1

Galibiyet

0

Beraberlikler

0

Galibiyetler

3

Gol sayısı

2
2,5 gol üzeri maçlar
1/1
Her iki takım da gol attı
1/1

Puan durumu

Bugün Toluca - LA Galaxy maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroad

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de fena değil, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmeli. İşte VPN'i televizyonunuzda çalıştırmanın yolu:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

