Tigres, istikrarsız performansını geride bırakmaya çalışırken, Meksika'da Seattle Sounders ile oynayacağı CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinin ilk ayağına çıkıyor.

Tigres - Seattle Sounders FC maçının başlama saati

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio Universitario/El Volcan

Tigres - Seattle Sounders maçı 9 Nisan saat 21:00 EST ve 02:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Tigres, hafta sonu Club Tijuana'ya 1-0'lık bir skorla yenildikten sonra bu çeyrek finale çıkıyor. Son beş maçtaki tek galibiyetlerini, Cincinnati karşısında dramatik bir şekilde elde ettiler; 16 turunda 5-1'lik bir galibiyetle toplamda 3-0'lık bir dezavantajı tersine çevirdiler.

Seattle ise Meksika'ya çok daha iyi bir formda geliyor. Sounders, son maçında Houston Dynamo'yu 1-0 mağlup ederek tüm turnuvalarda altı maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu süreçte sadece bir gol yiyen takım, savunma açısından ne kadar sağlam olduğunu gösterdi.

Dikkat edilmesi gereken oyuncular

Tigres'te Rodrigo Aguirre, bu sezonun Şampiyonlar Kupası'nda öne çıkan isim oldu. 31 yaşındaki forvet, sadece üç maçta dört gol attı ve yine takımın hücum gücünün merkezinde yer alacak.

Diğer tarafta ise Seattle'dan Paul Rothrock da dikkat çekiyor. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon iki kıtasal maçta iki gol attı ve bu maça iyi bir formda giriyor; Sounders'ın hücumunda kilit bir rol oynamaya hazır.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan durumu

