Tigres, istikrarsız performansını geride bırakmaya çalışırken, Meksika'da Seattle Sounders ile oynayacağı CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinin ilk ayağına çıkıyor.
Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Tigres - Seattle Sounders FC maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.
|Amerika Birleşik Devletleri
|Fubo
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|FanCode
|Güney / Sahra Altı Afrika
|ESPN Afrika
VPN ile Tigres - Seattle Sounders FC maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.
Tigres - Seattle Sounders FC maçının başlama saati
Tigres - Seattle Sounders maçı 9 Nisan saat 21:00 EST ve 02:00 GMT'de başlıyor.
Maç önizlemesi
Tigres, hafta sonu Club Tijuana'ya 1-0'lık bir skorla yenildikten sonra bu çeyrek finale çıkıyor. Son beş maçtaki tek galibiyetlerini, Cincinnati karşısında dramatik bir şekilde elde ettiler; 16 turunda 5-1'lik bir galibiyetle toplamda 3-0'lık bir dezavantajı tersine çevirdiler.
Seattle ise Meksika'ya çok daha iyi bir formda geliyor. Sounders, son maçında Houston Dynamo'yu 1-0 mağlup ederek tüm turnuvalarda altı maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu süreçte sadece bir gol yiyen takım, savunma açısından ne kadar sağlam olduğunu gösterdi.
Dikkat edilmesi gereken oyuncular
Tigres'te Rodrigo Aguirre, bu sezonun Şampiyonlar Kupası'nda öne çıkan isim oldu. 31 yaşındaki forvet, sadece üç maçta dört gol attı ve yine takımın hücum gücünün merkezinde yer alacak.
Diğer tarafta ise Seattle'dan Paul Rothrock da dikkat çekiyor. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon iki kıtasal maçta iki gol attı ve bu maça iyi bir formda giriyor; Sounders'ın hücumunda kilit bir rol oynamaya hazır.
Bugün Tigres - Seattle Sounders FC maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda Nasıl İzlenir
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.