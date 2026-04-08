Bugünkü Tigres - Seattle Sounders FC CONCACAF Şampiyonlar Kupası maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Tigres ile Seattle Sounders FC arasında oynanacak CONCACAF Şampiyonlar Kupası maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Tigres, istikrarsız performansını geride bırakmaya çalışırken, Meksika'da Seattle Sounders ile oynayacağı CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinin ilk ayağına çıkıyor.

Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Tigres - Seattle Sounders FC maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

Amerika Birleşik DevletleriFubo
KanadaFubo Kanada
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaESPN Afrika

VPN ile Tigres - Seattle Sounders FC maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Tigres - Seattle Sounders FC maçının başlama saati

Tigres - Seattle Sounders maçı 9 Nisan saat 21:00 EST ve 02:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Tigres, hafta sonu Club Tijuana'ya 1-0'lık bir skorla yenildikten sonra bu çeyrek finale çıkıyor. Son beş maçtaki tek galibiyetlerini, Cincinnati karşısında dramatik bir şekilde elde ettiler; 16 turunda 5-1'lik bir galibiyetle toplamda 3-0'lık bir dezavantajı tersine çevirdiler.

Tigres UANL v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images

Seattle ise Meksika'ya çok daha iyi bir formda geliyor. Sounders, son maçında Houston Dynamo'yu 1-0 mağlup ederek tüm turnuvalarda altı maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu süreçte sadece bir gol yiyen takım, savunma açısından ne kadar sağlam olduğunu gösterdi.

Dikkat edilmesi gereken oyuncular

Tigres'te Rodrigo Aguirre, bu sezonun Şampiyonlar Kupası'nda öne çıkan isim oldu. 31 yaşındaki forvet, sadece üç maçta dört gol attı ve yine takımın hücum gücünün merkezinde yer alacak. 

Diğer tarafta ise Seattle'dan Paul Rothrock da dikkat çekiyor. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon iki kıtasal maçta iki gol attı ve bu maça iyi bir formda giriyor; Sounders'ın hücumunda kilit bir rol oynamaya hazır.

Seattle Sounders FC v Colorado RapidsGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Tigres vs Seattle Sounders FC kadroları

TigresHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestSEA
1
N. Guzman
14
J. Garza
23
Romulo
32
V. Lorona
27
J. Angulo
7
A. Correa
77
J. Herrera
5
C. Araujo
8
F. Gorriaran
16
D. Lainez
17
R. Aguirre
24
S. Frei
25
J. Ragen
5
N. Tolo
16
A. Roldan
85
K. Rienzi
17
P. Arriola
7
C. Roldan
14
P. Rothrock
37
S. Brunell
11
A. Rusnak
13
J. Morris

TIG
-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • G. Pizarro

SEA
-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • B. Schmetzer

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

TIG
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/7
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

SEA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/1
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Kafa kafaya rekoru

TIG

Son 3 maçları

SEA

1

Galibiyet

0

Beraberlikler

2

Galibiyetler

2

Gol sayısı

6
2,5 gol üzeri maçlar
2/3
Her iki takım da gol attı
1/3

Puan durumu

